Fondurile de pensii private obligatorii au atins un nou record, cu active totale de 218,2 miliarde de lei la finalul lunii februarie 2026. Vorbim despre o creștere impresionantă, de 38% față de aceeași perioadă a anului trecut, vizând banii a peste 8,4 milioane de viitori pensionari.

Creștere spectaculoasă într-un an

La finalul lunii februarie, sistemul Pilon II număra exact 8.492.637 de participanți. E drept că nu toți contribuie lună de lună, dar cifra arată anvergura sistemului. Această creștere a activelor cu 38% într-un singur an, comparativ cu februarie 2025, demonstrează un randament solid și un flux constant de capital.

Saltul este uriaș.

Dar unde se duc, mai exact, toți acești bani? Ei bine, datele oficiale arată o strategie de investiții clară, concentrată pe plan local.

Unde sunt investiți banii românilor

Iar răspunsul este, în mare parte, în economia românească. „Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB.”, arată cifrele Autorității de Supraveghere Financiară.

Hai să vedem și structura detaliată. Cea mai mare pondere o dețin titlurile de stat, cu o valoare de 140,80 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 64,5% din totalul activelor. Pe locul doi se plasează acțiunile (listate la Bursa de Valori București), cu 59,46 miliarde de lei, adică 27,3% din portofoliu. Urmează obligațiunile corporative, care însumează 8,16 miliarde de lei, reprezentând 3,7% din total.

Contribuții lunare și media pe participant

Numai că dincolo de valoarea totală a activelor, fluxul lunar de capital este cel care alimentează sistemul. Doar în luna februarie 2026, contribuțiile încasate au fost în valoare de 2,08 miliarde de lei.

Cum vine asta pentru fiecare participant? Contribuția medie a fost de 454 de lei, o sumă care reflectă nivelul salarial mediu și obligația legală de a vira o parte din venituri către acest pilon de pensie.

În prezent, în cadrul Pilonului II sunt active șapte fonduri de pensii care gestionează aceste sume: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și important.