Fondurile de pensii private obligatorii, numite Pilonul II, administrau 236,8 miliarde de lei la 30 septembrie 2026, cu 29% mai mult decât cu un an înainte, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Pentru oamenii care au conturi în aceste fonduri, creșterea sumei totale nu înseamnă că fiecare a câștigat 29%.

La sfârșitul lui septembrie 2025, fondurile administrau 184,2 miliarde de lei. Diferența după un an este de aproximativ 52,6 miliarde de lei, dar în suma totală intră atât contribuțiile virate în conturi, cât și schimbările de valoare ale investițiilor. Comparată cu august 2026, când activele erau de aproximativ 243,4 miliarde de lei, valoarea de la sfârșitul lui septembrie era mai mică cu circa 6,6 miliarde de lei.

Economica.net arată că fondurile au încasat contribuții de 1,89 miliarde de lei în septembrie 2025 și de 1,99 miliarde de lei în septembrie 2026. Materialele publice consultate nu arată cât din creșterea anuală de 52,6 miliarde de lei provine din contribuții noi și cât din rezultatul investițiilor.

Fiecare participant are propriul cont, iar banii din acel cont îi aparțin, conform Legii privind fondurile de pensii administrate privat. Suma dintr-un cont depinde de contribuțiile intrate în el și de valoarea fondului în care sunt investiți banii, nu de procentul cu care au crescut toate fondurile la un loc. Aceeași lege prevede calcularea zilnică a valorii activului net și a valorii unității de fond.

De ce creșterea de 29% nu este câștigul fiecărui participant

Numărul conturilor și contribuțiile s-au schimbat între cele două date. Datele ASF pentru septembrie 2025 și septembrie 2026 arată astfel:

Ce se compară Septembrie 2025 Septembrie 2026 Active totale, miliarde lei 184,2 236,8 Participanți, persoane 8.409.567 8.574.873 Active împărțite la numărul participanților, lei de persoană aproximativ 21.903 aproximativ 27.615 Contribuții încasate în luna respectivă, miliarde lei 1,89 1,99 Contribuție medie în luna respectivă, lei 411 435

Împărțirea activelor totale la numărul participanților dă o medie mai mare cu aproximativ 26,1% față de septembrie 2025. Nici această medie nu este soldul sau câștigul unei persoane: conturile au contribuții și perioade de plată diferite. În iunie 2026, circa 4,6 milioane dintre aproximativ 8,54 milioane de participanți aveau contribuții virate în acea lună; numărul total al conturilor nu este, așadar, numărul celor care contribuie lunar.

ASF raporta o rată medie ponderată de rentabilitate anualizată de 8,15% în septembrie 2025 și de aproximativ 9,4% la 30 septembrie 2026. Acest indicator al fondurilor nu spune cât a câștigat un anumit cont între cele două luni. Nici diferența de 52,6 miliarde de lei nu poate fi tratată ca profit: ea cuprinde și bani virați de participanți.

Unde erau investiți banii la sfârșitul lui septembrie

Cea mai mare parte a activelor era plasată în împrumuturi acordate statului prin titluri de stat și în acțiuni ale companiilor. Datele ASF pentru 30 septembrie 2026 arată principalele plasamente:

Tipul investiției Valoare, miliarde lei Pondere din active Titluri de stat 153,66 64,9% Acțiuni 64,94 27,4% Obligațiuni ale companiilor 7,79 3,3% Fonduri de investiții 7,32 3,1%

Aproximativ 95% din investiții erau în active românești, iar 88% erau în lei. Valoarea acțiunilor și a celorlalte investiții se poate schimba; administratorul și instituția care păstrează activele calculează valoarea fondului în fiecare zi lucrătoare, potrivit legii.

Cum află participantul suma din propriul cont

Contul personal, nu totalul raportat pentru toate fondurile, arată suma fiecărui participant. Verificarea se face în această ordine:

Participantul își identifică fondul prin pagina ASF pentru aflarea fondului Pilon II, folosind datele cerute acolo.

După ce află administratorul, consultă serviciul online al acestuia sau îl contactează pentru sold, numărul de unități de fond și istoricul contribuțiilor.

Consultă și informarea anuală despre situația contului, transmisă de administrator.

Portalul Casei Naționale de Pensii Publice poate arăta contribuțiile virate la Pilonul II. Pentru valoarea actuală a contului, evidența este la administratorul fondului.