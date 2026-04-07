Aris are 22 de ani, este student și locuiește încă cu părinții. Planul său este clar: vrea propria locuință, cumpărată prin credit ipotecar. Numai că, dincolo de entuziasm, apare o întrebare firească, una care macină mulți tineri aflați în situația sa: cum gestionezi stresul unui angajament financiar atât de mare?

Vorbim despre o presiune considerabilă, fie că e vorba de plata unei chirii lunare, fie de rata la bancă. Pentru un tânăr aflat la început de drum, cum este Aris, provocarea pare și mai mare.

Prioritățile unui tânăr la început de drum

Înainte de a semna pentru un credit pe 30 de ani, există o serie de pași esențiali. E drept că visul de a avea „casa ta” este puternic, dar realitatea financiară necesită o fundație solidă. Psihoterapeutul Roxana Grigorean Ștefan, fostă jurnalistă, a abordat exact această problemă în cadrul unei discuții despre relația tinerilor cu banii.

Până la urmă, cum poți să te angajezi la o rată lunară când încă nu ai stabilitate profesională? „La 20 de ani există şi alte priorităţi – să îmi termin studiile, să îmi găsesc un job, să stabilizez anumite aspecte ale vieţii mele şi apoi să am încredere în capacitatea mea de a achita o sumă lunară pentru un credit. Şi e firesc să fie aşa ordinea lucrurilor”, explică psihoterapeutul.

Încrederea se construiește pas cu pas

Cheia, așadar, nu stă în a strânge din dinți și a spera că totul va fi bine, ci în a construi metodic încrederea în forțele proprii. Este un proces care necesită timp și exercițiu, nu o decizie de moment.

„Trebuie să am încredere în mine, în capacitatea mea, în competenţa mea, dar asta vine doar prin exerciţiu”, subliniază Roxana Grigorean Ștefan.

Cum vine asta, mai exact?

Specialistul compară dezvoltarea abilităților financiare cu învățarea oricărei alte competențe, de la scris la condus. Nu te aștepți să fii expert din prima zi.

Analogia cu școala de șoferi

Iar exemplul dat de psihoterapeut este cât se poate de plastic și ușor de înțeles pentru oricine a trecut printr-un proces de învățare. Nimeni nu iese pe autostradă în prima oră de condus.

„Adică observ că mă descurc cu un lucru pe măsură ce încep să îl fac, exact ca în cazul condusului. În prima zi conduc pe două străduţe, mâine merg pe trei străduţe şi tot aşa. Aşa se învaţă, de fapt, toate abilităţile – scrisul, matematica şi aşa mai departe”, detaliază ea.

Un proces asumat pe termen lung

Și nu, nu e deloc simplu. Construirea acestei discipline financiare vine la pachet cu provocări emoționale. Nimeni nu spune că va fi ușor, dar asumarea este primul pas.

Lucrurile nu se întâmplă peste noapte.

„Nu este simplu, pentru că implică stres, implică frustrare. E un proces pe termen lung pe care am nevoie să mi-l asum”, a concluzionat psihoterapeutul (care a vorbit despre frica legată de bani și comportamente financiare nesănătoase).

Discuția a avut loc în cadrul emisiunii „Ce faci cu banii tăi”, un proiect video susținut de Banca Transilvania și parte din programul național de educație financiară FIT – Finanțe pe Înțelesul Tuturor. Programul își propune să ofere tinerilor din generațiile Alpha, Z și Y o bază solidă pentru a lua decizii financiare bine informate.