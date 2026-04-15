Raiffeisen Bank face o mișcare importantă în digitalizarea serviciilor, anunțând integrarea programului de loialitate Smart Market direct în aplicația de mobile banking, Smart Mobile. Începând cu 15 mai 2026, aplicația dedicată Smart Market va fi eliminată, iar de la jumătatea lunii aprilie se schimbă și modul de autorizare a plăților, renunțându-se la aplicația SmartToken.

Adio, Smart Market. Bun venit, integrare totală

Lucrurile stau destul de simplu pentru clienți. De la data de 15 mai 2026, aplicația Raiffeisen Smart Market nu va mai fi disponibilă ca o aplicație de sine stătătoare. Toate funcționalitățile și beneficiile sale vor fi găzduite exclusiv în Raiffeisen Smart Mobile. Vestea bună? Clienții nu trebuie să facă absolut niciun demers suplimentar.

Dar asta nu e tot. Încă de la jumătatea lunii aprilie, banca a actualizat și modalitatea de autorizare a tranzacțiilor. toate plățile efectuate de persoane fizice pot fi acum autorizate direct în Smart Mobile, folosind metodele de securitate standard ale telefonului – biometrie (amprentă sau recunoaștere facială) sau codul PIN. Astfel, necesitatea utilizării aplicației separate SmartToken dispare complet.

Schimbarea este majoră.

Scopul declarat este simplificarea și accelerarea procesului de autorizare, pentru o experiență mai rapidă și unificată.

Ce spune banca despre noua experiență digitală

Reprezentanții băncii subliniază că mișcarea face parte dintr-o strategie mai amplă de a eficientiza interacțiunea clienților cu serviciile digitale. „Integrarea aplicației de loializare Smart Market în Smart Mobile reprezintă un pas important în strategia de simplificare a experienței digitale oferite clienților noștri. Prin reunirea funcționalităților de mobile banking cu beneficiile programului de loialitate, clienții au acum acces direct, dintr-o singură aplicație, la cashback, oferte, puncte și recompense”, a declarat Cătălin Chirieac, Director Executiv Engagement & User Experience Clienți Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Iar acesta a continuat: „Noua soluție oferă o experiență intuitivă și unitară, cu o interfață clară și informații prezentate transparent. Beneficiile sunt ușor de identificat și valorificat, reducând numărul de aplicații și pașii necesari pentru accesarea serviciilor bancare și a avantajelor de loialitate. Astfel, interacțiunea cu banca devine mai rapidă, mai eficientă și mai relevantă pentru nevoile de zi cu zi ale clienților”.

Concret, integrarea aduce clienților:

un singur punct de acces pentru banking și beneficii

experiență mai simplă și mai intuitivă în Smart Mobile

acces la plăți, beneficii, recompense și campanii relevante, integrate natural în experiența de zi cu zi

Peste 190 de comercianți și zeci de campanii

Programul de loialitate Smart Market nu este deloc de neglijat. În prezent, acesta reunește peste 190 de comercianți parteneri și oferă acces la peste 60 de campanii cu cashback. Pe lângă acestea, clienții beneficiază de reduceri la comercianți, cadouri la comenzi și campanii cu puncte de loialitate.

V-ați întrebat vreodată ce puteți face, pe bune, cu acele puncte? Ei bine, ele pot fi transformate în vouchere valorice, pot fi convertite în șanse la trageri la sorți cu premii sau, pentru cei cu conștiință ecologică, pot fi folosite pentru susținerea campaniei de mediu prin plantarea de copaci. Domeniile acoperite de parteneri sunt variate, de la călătorii, casă și grădină, până la electro-IT, fashion, sănătate și sport.

Smart Mobile, o aplicație în continuă schimbare

În ultimul an, aplicația Smart Mobile a trecut printr-o serie de îmbunătățiri semnificative. Interfața a fost redesenată, iar navigarea a devenit mai intuitivă. Printre cele mai notabile funcționalități adăugate se numără un pachet de cont gratuit pentru adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani, menit să sprijine educația financiară.

Si nu e totul. A fost introdusă funcționalitatea de multibanking, care permite integrarea conturilor de la Revolut, Banca Transilvania și BCR, oferind o imagine de ansamblu asupra finanțelor într-un singur loc. si, clienții pot emite instant carduri virtuale de debit și credit, utilizabile imediat pentru cumpărături sau retrageri de la ATM.

Plățile au fost și ele simplificate. Prin aderarea la sistemul național RoPay, Raiffeisen Bank permite acum transferuri rapide folosind doar numărul de telefon, fără a mai fi necesar IBAN-ul. Iar pentru cei interesați de economisire, procesul de deschidere a depozitelor a fost optimizat. Mai mult, direct din aplicație se pot încheia asigurări de călătorie, locuință și RCA, se poate monitoriza pensia facultativă sau se poate intra în contact direct cu experții băncii prin chat, apeluri audio și video. O ultimă noutate utilă este actualizarea datelor personale cu preluare automată a detaliilor de la Direcția Generală de Evidență a Populației (DGEP), inclusiv pentru noile cărți de identitate biometrice.