Clienții ING Bank din România trec treptat la intrarea în Home’Bank cu telefonul și un PIN de cinci cifre, în locul codului de utilizator și al parolei, potrivit băncii. Schimbarea a început în octombrie 2026 și privește atât aplicația, cât și accesul de pe calculator.

Fiecare client primește instrucțiunile direct în Home’Bank când noul mod de conectare devine disponibil pentru contul său. ING va retrage complet vechea metodă în cursul anului 2027. Banca nu a anunțat ziua exactă a retragerii.

Setarea PIN-ului depinde de telefonul folosit

Pe un telefon deja recunoscut de bancă drept dispozitiv de încredere, clientul alege PIN-ul și confirmă schimbarea cu parola actuală și cu un cod primit prin SMS.

Pe un telefon care nu este încă recunoscut, clientul confirmă numărul de telefon și codul primit prin SMS. Apoi fotografiază în aplicație actul de identitate înregistrat la ING, își face o fotografie a feței și își alege PIN-ul după verificarea identității.

PIN-ul este legat de telefonul înregistrat și nu poate fi folosit pe alt aparat, explică ING. Amprenta și recunoașterea feței rămân disponibile după setarea lui. „După activarea PIN-ului pentru logare, acesta rămâne singura metodă de acces în Home’Bank”, precizează banca.

Intrarea de pe calculator se confirmă cu telefonul

Pentru Home’Bank pe calculator, clientul deschide homebank.ro. În aplicația de pe telefon intră la „Mai multe”, apoi la „Web login”, scanează codul pătrat afișat pe calculator și confirmă conectarea. Unele operațiuni făcute pe calculator cer și confirmare în aplicație.

Clienții care nu pot instala aplicația pe un telefon compatibil pot folosi dispozitivele dedicate din orice sediu ING. Dacă verificarea identității nu se încheie în aplicație, ING îi îndrumă să meargă la un sediu cu actul de identitate.

Telefonul pierdut și contul copilului au pași diferiți

La schimbarea telefonului, clientul își confirmă din nou identitatea și stabilește un PIN nou. Dacă telefonul a fost pierdut sau furat, ING recomandă ștergerea lui din lista aflată la „Mai multe”, „Securitate și login”, „Dispozitive de încredere”.

Pentru ING Young, părintele trebuie să își seteze mai întâi propriul PIN. Copilul cere activarea din Home’Bank-ul său, iar părintele aprobă solicitarea din propria aplicație.

Ce se verifică înainte de activare

Aplicația Home’Bank trebuie actualizată din Google Play sau App Store.

Numărul de telefon declarat băncii se verifică în „Mai multe”, „Datele mele”. ING cere ca titularul contului să folosească el însuși acest număr în relația cu banca.

Actul de identitate înregistrat la ING trebuie să fie valabil și la îndemână pentru verificarea pe un telefon nou.

ING avertizează: nu pune în e-mailuri sau SMS-uri linkuri care deschid direct autentificarea în Home’Bank și cer date personale. Instrucțiunile pentru activarea PIN-ului apar în aplicație, când schimbarea ajunge la contul clientului.