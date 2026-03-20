Salt Bank a lansat o campanie de cashback pentru carburanți, într-o perioadă marcată de scumpiri continue la pompă. Timp de două weekenduri consecutive, clienții băncii pot primi înapoi echivalentul a 20 de bani pentru fiecare litru de combustibil achitat cu cardul Salt, o măsură menită să mai aline din presiunea pusă pe bugetul șoferilor.

Cum funcționează oferta

Mecanismul este destul de simplu. Pentru fiecare 9 lei cheltuiți la benzinăriile din România, utilizatorii primesc înapoi valoarea echivalentă a 20 de bani pe litru. V-ați întrebat de ce fix 9 lei? Ei bine, inițiativa vine în contextul în care prețul mediu al carburanților în marile orașe a atins deja acest prag.

Dar există și o limită. Cashback-ul este de maximum 10 lei per weekend, iar banii ajung în cont în cel mult o săptămână de la încheierea perioadei de campanie în care s-a efectuat plata.

Perioadele de desfășurare

Campania se desfășoară pe parcursul a două weekenduri consecutive din luna martie a anului 2026. Șoferii trebuie să fie atenți la calendar pentru a beneficia de ofertă.

Perioadele exacte sunt:

19-22 martie 2026

27-29 martie 2026

O gură de aer în plină criză a prețurilor

Iar oferta nu vine deloc întâmplător. Prețurile la carburanți au înregistrat mai multe ajustări consecutive în ultimele săptămâni, punând o presiune considerabilă pe bugetul oricărui șofer. E drept că, la prima vedere, 20 de bani pe litru nu pare o avere, dar la un plin se adună.

Aceste scumpiri sunt alimentate atât de evoluțiile internaționale ale cotațiilor petrolului, cât și de diverse ajustări locale (cum ar fi taxele și accizele). fiecare alimentare este resimțită tot mai puternic în viața de zi cu zi, iar orice mic ajutor financiar devine, astfel, relevant.