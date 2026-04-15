Aurul a inregistrat una dintre cele mai abrupte corectii din ultimii ani, o miscare ce a surprins multi investitori. Metalul pretios a pierdut aproape 20-25% din valoare, coborand de la aproximativ 5.600 de dolari pe uncie in ianuarie la circa 4.100 de dolari in martie. Aceasta scadere vine pe fondul razboiului din Orientul Mijlociu, un context in care aurul ar fi trebuit, la prima vedere, sa straluceasca.

De ce a scazut aurul cand toata lumea se astepta la crestere?

Investitorii au privit conflictul din Orientul Mijlociu nu ca pe un episod geopolitic obisnuit. Ba chiar, l-au perceput ca pe inceputul unui nou soc inflationist. Aceasta perceptie a amplificat asteptarile ca bancile centrale vor mentine dobanzile ridicate pentru mai mult timp, un scenariu deloc favorabil pentru aur.

Pe masura ce randamentele titlurilor de stat americane au crescut, iar dolarul s-a intarit, investitorii s-au reorientat rapid. Au preferat active de refugiu mai lichide, cum ar fi dolarul si obligatiunile americane pe termen scurt. Si, in acelasi timp, cererea pentru aur a slabit mare, spun analistii.

Pietele speculative si miscarile bancilor centrale

Scaderea aurului a fost accentuata si de faptul ca piata era deja puternic speculativa. Ne aducem aminte de avansul solid din 2025 si din ianuarie 2026, nu-i asa? Cand volatilitatea a crescut, multi investitori au vandut aur. Au facut asta pentru a-si marca profiturile si pentru a acoperi pierderile din alte active.

Presiunea a fost amplificata si de informatiile potrivit carora unele banci centrale ar fi vandut aur. Scopul? Sa-si sustina monedele, sa finanteze importurile de energie si sa-si acopere nevoile bugetare. Radu-Iulian Padurean, Network Development Manager in cadrul Freedom24, a explicat destul de clar situatia.

„Corecția aurului din martie a evidențiat un lucru esențial: aurul nu este întotdeauna prima alegere în fața unui șoc petrolier și a unui nou val inflaționist. În faza inițială a unei crize energetice, petrolul și dolarul pot performa mai bine. Dar, dacă energia scumpă începe să încetinească economia și pune presiune pe deciziile băncilor centrale, investitorii se întorc, de regulă, către aur. De aceea, scăderea din martie a semănat mai mult cu o reacție de moment a pieței decât cu o deteriorare a perspectivei aurului pe termen lung”, a declarat Radu-Iulian Padurean.

Aurul mai este un activ de refugiu?

Corectia din martie nu inseamna ca aurul si-a pierdut statutul de activ de refugiu. Lucrurile stau putin diferit. Metalul pretios poate intra sub presiune in prima faza a unui soc inflationist. Numai ca aceasta presiune este adesea temporara, o reactie de moment a pietei, cum zicea si analistul.

Daca preturile ridicate la energie incep sa franeze economia si cresc riscul unor erori de politica monetara, aurul tinde sa-si recapete atractivitatea. Asta s-a vazut deja la inceputul lunii aprilie. Dupa armistitiul dintre SUA si Iran, petrolul a coborat sub 100 de dolari, dolarul s-a slabit, iar piata a inceput din nou sa ia in calcul posibile reduceri de dobanda. Aurul a revenit rapid spre 4.800 de dolari pe uncie.

Chiar si dupa corectia din martie, Banca Populara a Chinei a continuat sa cumpere aur pentru a 17-a luna consecutiv. Un semnal clar, nu-i asa? Marii cumparatori oficiali vad in continuare valoare pe termen lung in aur.

Merita investitia in aur dupa corectia de pret?

Dupa o scadere de 20-25%, aurul pare mult mai putin supraevaluat decat in ianuarie. E drept ca nu este ieftin, dar fundamentele raman favorabile. Bancile centrale cumpara in continuare cantitati importante de aur, iar riscurile legate de conflict, preturile ridicate la energie, stagflatie si dedolarizare nu au disparut.

De aceea, multi investitori vad scaderea din martie mai degraba ca pe o resetare a pietei decat ca pe sfarsitul trendului ascendent. Si totusi, o abordare treptata pare mai potrivita decat intrarile agresive. Daca tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifica din nou, petrolul revine peste 100 de dolari, iar temerile privind incetinirea economica cresc, aurul ar putea retesta intervalul 5.200-5.400 de dolari pe uncie.

Daca dezescaladarea continua, petrolul scade, iar dobanzile reale se relaxeaza, aurul s-ar putea stabiliza intre 4.500 si 5.000 de dolari. Un dolar mai slab, cererea constanta din partea bancilor centrale si asteptarile privind reducerea dobanzilor ar sustine un astfel de scenariu.