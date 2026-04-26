Programul „Noua Casă” va continua și în acest an, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Propunerea vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru locuințe, într-o piață cu ofertă limitată. Ministerul Finanțelor a publicat deja un proiect de act normativ care confirmă intenția Guvernului.

De ce este necesară continuarea programului

Motivația din spatele deciziei este destul de clară. Piața imobiliară trece printr-o perioadă complicată, iar accesul la proprietăți a devenit dificil pentru mulți români. Iar documentul oficial explică pe larg raționamentul. „Pentru anul 2026, se propune continuarea Programului „Noua Casă” cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei, având în vedere contextul actual al pieţei imobiliare. Creşterea constantă a cererii pentru locuinţe, corelată cu o ofertă limitată, face accesul la proprietăţi dificil pentru o parte semnificativă a populaţiei, în special pentru persoanele care întâmpină constrângeri în îndeplinirea condiţiilor standard de creditare.”

fără acest sprijin, mulți tineri și familii nu ar putea îndeplini condițiile standard de creditare. În plus, proiectul menționează că „condiţiile favorabile de finanţare, inclusiv disponibilitatea produselor cu dobândă fixă şi dinamica ascendentă a refinanţărilor, susţin necesitatea menţinerii acestui program, în scopul asigurării stabilităţii pieţei, prevenirii dezechilibrelor şi sprijinirii dezvoltării durabile a sectorului imobiliar”.

O piață imobiliară sub presiune

Dar cum vine asta, mai exact? V-ați întrebat de ce este considerat programul un instrument „indispensabil”? Proiectul publicat de Finanțe aduce în discuție o perioadă recentă extrem de tensionată, cea cuprinsă între ultimul trimestru din 2025 și primul din 2026.

În acest interval, piața a fost lovită din mai multe direcții. „În contextul tensionat al pieţei imobiliare din trimestrul IV 2025, trimestrul I 2026, caracterizat de scăderea ofertei cu aproximativ 18%, creşteri ale preţurilor de peste 15%, presiuni fiscale semnificative (majorarea TVA la 21%, creşterea impozitelor pe proprietate şi a taxării chiriilor) şi absenţa unei relaxări a condiţiilor de finanţare, Programul „Noua Casă” devine un instrument indispensabil pentru susţinerea accesului populaţiei la achiziţia unei locuinţe, oferind condiţii de finanţare avantajoase şi predictibile într-un context de piaţă restrictiv”, subliniază documentul.

Clujenii iau cele mai mari credite. Bucureștiul, abia pe locul trei

E drept că situația diferă de la un oraș la altul. O analiză recentă (realizată pe baza împrumuturilor intermediate în trimestrul al III-lea din 2025) arată o ierarhie surprinzătoare a creditelor ipotecare din România.

Cifrele sunt clare.

La Cluj-Napoca s-au luat cele mai mari împrumuturi, cu o valoare medie de 462.179 de lei și o rată lunară de 2.538 de lei. Urmează Iași, unde creditul mediu a fost de 435.405 lei, cu o rată de 2.402 lei. Abia pe locul al treilea se clasează Bucureștiul, cu un credit mediu de 432.395 de lei și o rată de 2.366 de lei. Clasamentul continuă cu Constanța (credit de 422.621 lei, rată de 2.326 lei), Timișoara (credit de 383.245 lei, rată de 2.121 lei) și Brașov (credit de 378.125 lei, rată de 2.069 de lei). Interesant este că, în toate aceste orașe, ratele medii au scăzut față de anul precedent, cu procente cuprinse între 6% și 8%.

Peste 330.000 de garanții acordate din 2009

Programul „Noua Casă”, continuatorul celebrului „Prima Casă”, nu este la prima ispravă. Dimpotrivă, are un istoric solid în spate.

Si cifrele o demonstrează. De la lansarea sa în 2009 și până la finalul lunii februarie 2026, prin acest program guvernamental au fost acordate nu mai puțin de 334.304 garanții și promisiuni de garantare. Valoarea totală a acestora se ridică la o sumă impresionantă de 31,72 miliarde de lei.