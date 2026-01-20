Cod roșu pe burse. Piețele financiare globale sunt aruncate în aer, iar totul a pornit de la o singură rafală de declarații a președintelui american Donald Trump. Pierderi de sute de puncte se anunțau pe Wall Street chiar înainte de deschiderea oficială. Panică. Acesta e cuvântul de ordine. Potrivit Mediafax.

Contractele Futures, barometrul pieței, prevestesc o deschidere dezastruoasă pentru bursele americane în prima zi completă de tranzacționare după weekendul prelungit. Dow Jones ar putea pica peste 700 de puncte. Concomitent, indicii S&P 500 și Nasdaq indică pierderi în jur de 2%, relatează Mediafax. Investitorii se pregătesc de coșmar.

„Indicatorul Fricii” explodează. Ce înseamnă trendul „Sell America”

Tensiunea e palpabilă. Indicele VIX, poreclit pe Wall Street „indicatorul fricii”, a explodat pur și simplu, cu o creștere de 27%. A depășit nivelul de 20 pentru prima dată din noiembrie. Acesta este un prag psihologic care semnalează o nervozitate extremă în rândul investitorilor. Când VIX crește, frica pune stăpânire.

Analiștii vorbesc deja de un trend „Sell America”. Ce înseamnă? Simplu. Investitorii își pierd încrederea. Vând activele americane. Dolarul scade, obligațiunile de stat sunt vândute masiv, iar randamentele lor cresc – un semn clasic că nimeni nu mai are încredere în stabilitatea economică. Riscul a devenit prea mare.

Groenlanda, mărul discordiei care costă miliarde

Scânteia a venit de la Washington. Donald Trump a turnat gaz pe foc cu declarațiile despre introducerea unor tarife de 10% pentru importuri din mai multe state europene, inclusiv Danemarca, Marea Britanie și Franța. Surprinzător sau nu, aceste afirmații au apărut pe fondul unui conflict aparent bizar legat de Groenlanda, teritoriu danez pe care președintele american a sugerat că Statele Unite ar trebui să îl dețină.

O dispută teritorială transformată în război economic? Pare scenariul perfect pentru haos.

Problema nu mai e doar economică, ci devine una politică, majoră, cu un potențial de escaladare pe care piețele îl taxează imediat. Relațiile transatlantice, deja șubrede, sunt acum sub o presiune imensă.

Europa încasează șocul. Reacția UE, așteptată cu sufletul la gură

Valul de șoc a lovit imediat și Bătrânul Continent. Bursele din Europa au deschis pe roșu, indicele paneuropean Stoxx 600 coborând cu aproximativ 1%. Evident, piața daneză a fost printre cele mai lovite, fiind vizată direct de amenințările comerciale de la Washington. Companiile daneze privesc cum valoarea acțiunilor lor se topește.

Acum, toată lumea se uită la Bruxelles. Teama este că Uniunea Europeană ar putea riposta la fel de dur, poate chiar cu sancțiuni care să lovească direct firmele americane din Europa. O astfel de spirală a conflictului ar otrăvi economia globală pe termen lung.

Aurul atinge maxime istorice. Unde fug banii de frică

În tot acest haos, investitorii fac ce știu mai bine: fug. Caută adăpost. Pe măsură ce acțiunile se prăbușesc, banii se mută rapid spre active considerate sigure. Aurul și argintul au atins noi maxime istorice în ultimele ore, un semnal clar al temerilor că urmează o perioadă lungă de instabilitate.

Piețele intră într-o etapă extrem de volatilă. O etapă în care declarațiile politice pot influența direcția burselor de la o oră la alta, iar un singur tweet poate șterge miliarde de dolari din valoarea companiilor. Gata. Jocul s-a schimbat.