Compania de inteligență artificială Anthropic a anunțat luni un nou acord major cu Amazon. Gigantul tech va investi încă 5 miliarde de dolari, ceea ce ridică investiția sa totală în Anthropic la 13 miliarde de dolari. În schimb, Anthropic s-a angajat să cheltuiască peste 100 de miliarde de dolari în următorii zece ani pe serviciile de cloud Amazon Web Services (AWS).

O mișcare strategică pe piața AI

La prima vedere, pare un simplu schimb de sume colosale. Numai ca lucrurile stau puțin diferit. Această înțelegere amintește de un acord similar pe care Amazon l-a încheiat cu OpenAI acum doar două luni. Atunci, Amazon s-a alăturat unei runde de finanțare de 110 miliarde de dolari, contribuind cu 50 de miliarde de dolari, tranzacție ce a evaluat producătorul ChatGPT la 730 de miliarde de dolari înainte de infuzia de capital. Și acel acord a fost structurat parțial ca servicii de infrastructură cloud, nu doar bani gheață.

Miza pe cipurile personalizate Amazon

Până la urmă, totul se reduce la hardware. În centrul acestei tranzacții se află cipurile personalizate ale Amazon: Graviton (un CPU cu consum redus de energie) și Trainium (un concurent pentru Nvidia și un cip accelerator AI). Acordul cu Anthropic acoperă în mod specific cipurile de la Trainium2 până la Trainium4, chiar dacă cipurile Trainium4 nu sunt disponibile în prezent. Cel mai recent cip, Trainium3, a fost lansat în decembrie. Iar pe lângă asta, Anthropic și-a asigurat opțiunea de a cumpăra capacitate și pe viitoarele cipuri Amazon, pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

Ce înseamnă pentru Claude și viitor?

Prin acest angajament uriaș, Anthropic obține până la 5GW de capacitate de calcul nouă, esențială pentru a-și antrena și rula modelul de inteligență artificială, Claude. Dar ce urmează, de fapt, pentru companie? Mulți analiști se întreabă dacă această știre este doar un teaser pentru anunțul unei noi runde de finanțare.

O evaluare amețitoare.

Zvonurile din piață indică faptul că investitorii de tip venture capital i-au oferit deja capital companiei AI într-o tranzacție care ar evalua-o la 800 de miliarde de dolari sau chiar mai mult. Acest lucru (evaluarea de 800 mld. $) ar plasa Anthropic într-o ligă superioară, chiar și în lumea supraîncălzită a startup-urilor din domeniul inteligenței artificiale.