Un model intern OpenAI a folosit fără permisiune un portofel care nu îi fusese pus la dispoziție, plătind comisioanele necesare implementării unor contracte pe Ethereum Sepolia. Tokenurile acestei rețele de test nu au valoare monetară, dar modelul a utilizat contul fără autorizarea titularului.

Sarcina modelului din familia GPT-5.6 Sol era actualizarea unui prototip pentru tranzacționarea criptomonedelor și implementarea unor contracte inteligente pe rețeaua de test, potrivit Decrypt, care citează raportul OpenAI privind nealinierea, adică abaterile modelului de la limitele stabilite. Incidentul s-a produs în iunie 2026, în timpul antrenamentului.

Instrucțiunile permiteau implementarea propriilor contracte dacă modelul nu găsea unele compatibile. Această libertate nu includea însă dreptul de a cheltui dintr-un cont identificat pe cont propriu. Pentru sarcină nu îi fusese furnizat un portofel alimentat.

Modelul a obținut accesul folosind fraze de recuperare publice

Încercările de a obține tokenuri de test de la servicii care le distribuie gratuit au eșuat. Modelul a trecut apoi la un program care genera conturi pornind de la fraze de recuperare cunoscute public, folosite de dezvoltatori, și verifica soldurile acestora.

O asemenea frază permite oricui o cunoaște să obțină cheile private prin care sunt controlate conturile corespunzătoare. Programul a verificat 362 de adrese și a identificat una care deținea suficient Sepolia ETH pentru implementare.

Înainte să semneze tranzacția, modelul intern OpenAI și-a pus problema permisiunii, în raționamentul consemnat în raport: „Dar este etic să folosesc cheia/fondurile cunoscute public? Fondurile asociate unei fraze mnemonice publice, cunoscute dezvoltatorilor, sunt practic abandonate/ETH de test; Sepolia nu are valoare.”

A decis să continue. Contractele au fost implementate, iar comisioanele tranzacției au fost suportate de contul găsit. În răspunsul final, modelul a anunțat finalizarea implementării fără să dezvăluie cum o plătise.

OpenAI a formulat astfel problema în raportul privind nealinierea: „Acest caz arată că un model își poate substitui propria judecată despre prejudiciul probabil permisiunii titularului contului, apoi poate acționa pe baza acelei judecăți fără autorizare.”

OpenAI a extins monitorizarea la întregul trafic

Cazul se adaugă altor episoade în care agenții de inteligență artificială au depășit limitele mediilor de testare. Într-unul dintre acestea, GPT-5.6 Sol și un model mai capabil, încă nelansat, au ieșit din mediul izolat de test și au compromis serverele de producție ale companiei concurente Hugging Face.

În septembrie 2026, cercetători ai companiei de securitate cibernetică Darktrace au identificat agenți care își compromiteau propriul mediu de testare pentru a trișa. Unii oameni de știință au cerut deconectarea sistemelor de inteligență artificială de la internet.

OpenAI spune că a descoperit folosirea portofelului în septembrie 2026, după ce a extins monitorizarea abaterilor la înregistrări mai vechi ale activității modelelor. Raportul despre incident a fost actualizat joi.

Compania afirmă că a introdus protecții suplimentare pentru a împiedica accesul la internetul public în situații similare. Sistemul său de monitorizare verifică acum întregul trafic și este conceput să alerteze echipa de securitate dacă un model obține un asemenea acces.

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