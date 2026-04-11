O investiție de 1.000 de dolari în acțiunile Netflix, realizată în urmă cu un deceniu, valorează astăzi o mică avere. Mai exact, suma a ajuns la 9.830,46 de dolari, conform calculelor efectuate pe 10 aprilie 2026. Vorbim despre un câștig de 883,05% în zece ani, o performanță care a depășit cu mult alți indicatori de referință.

Randament spectaculos, peste S&P 500 si aur

Calculul este simplu, dar rezultatul e spectaculos. Cine a avut răbdare și a păstrat acțiunile NFLX cumpărate în aprilie 2016 se bucură acum de o creștere impresionantă, care nu include și dividendele, ci doar majorarea prețului acțiunii. V-ați fi gândit la un asemenea randament?

Prin comparație, în aceeași perioadă, indicele S&P 500 a înregistrat un câștig de 233,30%. Nici aurul, considerat nu de puține ori o investiție de refugiu, nu s-a apropiat de această performanță, prețul său crescând cu 269,20%.

Cifrele vorbesc de la sine.

Cum a ajuns Netflix un gigant global

Evoluția companiei explică în mare parte această creștere. Netflix este considerat un pionier în spațiul de streaming, transformându-se dintr-un mic furnizor de închirieri de DVD-uri într-un serviciu dominant la nivel mondial. La finalul anului 2025, compania avea peste 325 de milioane de abonamente plătite la nivel global.

Cheia succesului a stat în investițiile agresive în conținut original, ceea ce a ajutat Netflix să-și mențină poziția de lider. Și, hai să fim serioși, concurența nu a stat degeaba, cu servicii precum Disney+, Apple TV+ și Amazon Prime Video intrând puternic pe piață. Gigantul din Los Gatos, California, a raportat venituri de 45,2 miliarde de dolari în 2025, oferind filme, seriale, jocuri și programe live.

Harta veniturilor si noua strategie

Iar când vine vorba de bani, Netflix are o structură clară a încasărilor, raportată pe regiuni. În trimestrul al patrulea din 2025, situația stătea astfel:

  • Statele Unite și Canada (UCAN): 5,34 miliarde de dolari (44,3% din total)
  • Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA): 3,87 miliarde de dolari (32,1%)
  • America Latină (LATAM): 1,42 miliarde de dolari (11,8%)
  • Asia-Pacific (APAC): 1,42 miliarde de dolari (11,8%)

Începând cu al doilea trimestru din 2025, Netflix a schimbat macazul, publicând rapoarte de engagement (care acoperă 99% din vizionări) în locul simplei numărători de abonați. acum contează mai mult cât timp petrec utilizatorii pe platformă, nu doar câți sunt.

Ambitii de 1 trilion de dolari si obstacole

Numai că viitorul nu e lipsit de provocări, în ciuda optimismului analiștilor. Compania și-a stabilit un obiectiv ambițios: dublarea veniturilor până în 2030 și atingerea unei capitalizări de piață de 1 trilion de dolari. Strategia se bazează pe diversificarea conținutului, incluzând programe internaționale, evenimente live și jocuri.

E drept că există și obstacole. O tentativă de achiziție a Warner Bros. Discovery, anunțată în decembrie 2025, a întâmpinat scepticismul pieței și posibile probleme de reglementare. Deși în ianuarie 2026 acordul a fost modificat într-o tranzacție integral în numerar, evaluată la 27,75 dolari pe acțiune WBD, pe 26 februarie Netflix a refuzat să-și majoreze oferta pentru a concura cu o propunere venită de la Paramount Skydance. La aceste riscuri se adaugă datoriile ridicate și obligațiile legate de conținut. Chiar dacă prognoza pentru 2026 indică o creștere a veniturilor de 12-14%, competiția tot mai intensă din partea Disney și Amazon ar putea pune presiune pe ritmul de creștere al abonaților.

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