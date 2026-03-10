Justiție

CSM începe audierile pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetului General

| | 3 min citire
CSM începe audierile pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetului General

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) demarează marți interviurile decisive pentru viitorii șefi ai celor mai importante parchete din țară. Candidații propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT vor fi audiați în următoarele două săptămâni.

Urmărește Financiarul pe Google NewsAdaugă Financiarul ca sursă preferată

Procesul de selecție, care a implicat 19 candidați, a fost organizat de Ministerul Justiției în perioada 8 ianuarie – 2 martie. Potrivit Observatornews, primul care va susține interviul în fața membrilor CSM este Codrin Horațiu Miron, propus pentru funcția de procuror-șef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Calendarul complet al audierilor

Interviurile au fost programate de CSM pe parcursul mai multor zile, pentru fiecare funcție de conducere vizată. Programul audierilor este următorul:

  • 10 martie: Codrin Horațiu Miron – propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.
  • 11 martie: Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – candidați pentru două posturi de procuror-șef adjunct al DIICOT.
  • 12 martie: Cristina Chiriac – propusă pentru funcția de procuror general, și Marius Voineag – pentru funcția de adjunct al procurorului general.
  • 16 martie: Ioan Viorel Cerbu – candidat pentru funcţia de procuror-șef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).
  • 17 martie: Marinela Mincă şi Marius Ionel Ştefan – propuși pentru două posturi de procuror-șef adjunct al DNA.

Cum funcționează procedura de numire

După finalizarea interviurilor, Secţia pentru procurori a CSM va emite un aviz consultativ motivat pentru fiecare candidat. Ulterior, propunerile ministrului Justiției, însoțite de avizul CSM, vor fi transmise președintelui României, Nicuşor Dan, care ia decizia finală. Conform Legii 303/2022, șeful statului are la dispoziție maximum 60 de zile pentru a emite decretul de numire sau pentru a refuza, motivat, o propunere.

În cazul unui aviz negativ din partea CSM, legea îi permite ministrului Justiției să organizeze un nou interviu exclusiv cu candidatul respectiv. În urma acestei noi audieri, ministrul poate decide fie să continue procedura și să trimită propunerea președintelui, fie să o retragă și să declanșeze o nouă selecție în cel mult 60 de zile.

Reacții negative și răspunsul președintelui

Propunerile făcute de ministrul Justiției au stârnit reacții negative în spațiul public, culminând cu un protest organizat vineri de mai multe organizații civice în fața Palatului Cotroceni. În timpul manifestației, președintele Nicuşor Dan a avut un dialog direct cu protestatarii, cărora le-a transmis un mesaj ferm.

„Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Procurorii vor avea girul meu. Am cam de o sută de ori mai multe informaţii despre sistemul de parchete din România decât aveţi dumneavoastră”, i-a spus Nicuşor Dan unui protestatar. Funcțiile de procuror general și de șef al DNA vor deveni vacante pe 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT se va elibera pe 14 aprilie.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportAu apărut imaginile cu arestarea lui Raheem Sterling. Fostul star din Premier League riscă închisoareaGetPonyVolvo XC60 și XC90 plug-in hybrid urcă la 78 și 73 de mile electrice și depășesc Mercedes GLC în SUABravonetRaluca Dumitru, mărturie apăsătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Ce spune Bianca DrăgușanuLylaSergio Hudson a prezentat colecția pentru primăvara 2027 cu femeia în rol de BondRevista IoanaCe arată analizele despre băuturile vegetale. Unele au 6,96% zaharuri și aproape zero proteineNews24IPJ Giurgiu acuză falsificarea listelor electorale și a datelor din sistem la primul tur al prezidențialelor
CSM DIICOT DNA Parchetul General Radu Marinescu
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →