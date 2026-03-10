CSM începe audierile pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetului General

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) demarează marți interviurile decisive pentru viitorii șefi ai celor mai importante parchete din țară. Candidații propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT vor fi audiați în următoarele două săptămâni.

Procesul de selecție, care a implicat 19 candidați, a fost organizat de Ministerul Justiției în perioada 8 ianuarie – 2 martie. Potrivit Observatornews, primul care va susține interviul în fața membrilor CSM este Codrin Horațiu Miron, propus pentru funcția de procuror-șef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Calendarul complet al audierilor

Interviurile au fost programate de CSM pe parcursul mai multor zile, pentru fiecare funcție de conducere vizată. Programul audierilor este următorul:

10 martie: Codrin Horațiu Miron – propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Codrin Horațiu Miron – propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT. 11 martie: Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – candidați pentru două posturi de procuror-șef adjunct al DIICOT.

Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore-Iacobici – candidați pentru două posturi de procuror-șef adjunct al DIICOT. 12 martie: Cristina Chiriac – propusă pentru funcția de procuror general, și Marius Voineag – pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Cristina Chiriac – propusă pentru funcția de procuror general, și Marius Voineag – pentru funcția de adjunct al procurorului general. 16 martie: Ioan Viorel Cerbu – candidat pentru funcţia de procuror-șef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Ioan Viorel Cerbu – candidat pentru funcţia de procuror-șef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). 17 martie: Marinela Mincă şi Marius Ionel Ştefan – propuși pentru două posturi de procuror-șef adjunct al DNA.

Cum funcționează procedura de numire

După finalizarea interviurilor, Secţia pentru procurori a CSM va emite un aviz consultativ motivat pentru fiecare candidat. Ulterior, propunerile ministrului Justiției, însoțite de avizul CSM, vor fi transmise președintelui României, Nicuşor Dan, care ia decizia finală. Conform Legii 303/2022, șeful statului are la dispoziție maximum 60 de zile pentru a emite decretul de numire sau pentru a refuza, motivat, o propunere.

În cazul unui aviz negativ din partea CSM, legea îi permite ministrului Justiției să organizeze un nou interviu exclusiv cu candidatul respectiv. În urma acestei noi audieri, ministrul poate decide fie să continue procedura și să trimită propunerea președintelui, fie să o retragă și să declanșeze o nouă selecție în cel mult 60 de zile.

Reacții negative și răspunsul președintelui

Propunerile făcute de ministrul Justiției au stârnit reacții negative în spațiul public, culminând cu un protest organizat vineri de mai multe organizații civice în fața Palatului Cotroceni. În timpul manifestației, președintele Nicuşor Dan a avut un dialog direct cu protestatarii, cărora le-a transmis un mesaj ferm.

„Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Procurorii vor avea girul meu. Am cam de o sută de ori mai multe informaţii despre sistemul de parchete din România decât aveţi dumneavoastră”, i-a spus Nicuşor Dan unui protestatar. Funcțiile de procuror general și de șef al DNA vor deveni vacante pe 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT se va elibera pe 14 aprilie.