Elon Musk a renunțat la acuzațiile de fraudă împotriva OpenAI și a cofondatorilor Sam Altman și Greg Brockman, restrângând astfel dramatic amploarea procesului chiar înaintea începerii acestuia. Decizia vine pe ultima sută de metri, cu selecția juriului programată pentru luni, la tribunalul federal din Oakland, California.

Doar două acuzații rămân pe masă

Judecătoarea districtuală Yvonne Gonzalez Rogers a fost de acord vineri cu solicitarea lui Musk de a „eficientiza” cazul. Astfel, din cele 26 de capete de acuzare incluse în plângerea sa din noiembrie 2024, doar două vor merge mai departe în instanță. procesul se va concentra acum exclusiv pe acuzațiile de îmbogățire fără justă cauză și încălcarea încrederii caritabile.

Miza uriașă. Daune de 134 miliarde de dolari

Pana la urma, despre ce e vorba in tot acest scandal? Musk susține că startup-ul de inteligență artificială și-a abandonat misiunea fondatoare, aceea de a fi o organizație non-profit în beneficiul umanității, atunci când a acceptat investiții de miliarde de dolari de la Microsoft și și-a planificat restructurarea ca afacere cu scop lucrativ. Iar miza este colosală. Miliardarul cere daune de până la 134 de miliarde de dolari, bani pe care a cerut să fie direcționați către filiala caritabilă a OpenAI, în cazul în care va câștiga. Mai mult, el solicită un ordin judecătoresc pentru restabilirea statutului de organizație de cercetare non-profit a firmei și vrea ca un judecător să dispună înlăturarea lui Altman și Brockman din funcțiile lor de la OpenAI, unde Altman este director executiv, iar Brockman președinte.

OpenAI acuză o „ambuscadă legală”

În urmă cu două săptămâni, OpenAI s-a plâns judecătoarei că soluțiile propuse de Musk reprezintă o „surpriză de ultim moment”. Compania l-a acuzat pe cel mai bogat om din lume de o „ambuscadă legală” în contextul apropierii procesului.

OpenAI, Altman, Brockman și Microsoft au negat toate acuzațiile. Ei susțin că afirmațiile lui Musk reprezintă o „hărțuire nefondată”.

Un proces în două etape

Procesul va fi împărțit în două faze distincte. În prima parte, un juriu va asculta argumentele și mărturiile legate de acuzațiile lui Musk. Numai că verdictul juriului va fi unul „consultativ”, adică nu va fi obligatoriu pentru judecătoarea Gonzalez Rogers, care va decide în cele din urmă dacă Musk și-a dovedit pretențiile. În a doua parte a procedurilor, judecătoarea va audia argumentele privind măsurile reparatorii solicitate de Musk și va emite o hotărâre finală.

De la parteneri la rivali declarați

Musk a cofondat OpenAI alături de Altman și alții în 2015, dar foștii parteneri de afaceri au devenit dușmani declarați în ultimii ani. V-ați fi imaginat o asemenea ruptură între fondatori? Musk a părăsit consiliul de administrație al OpenAI în 2018, iar în 2023 a cofondat compania de inteligență artificială xAI, care a devenit unul dintre principalii rivali ai OpenAI (compania care deține ChatGPT). În februarie anul trecut, OpenAI a respins oferta nesolicitată a lui Musk de a achiziționa activele organizației non-profit care controlează compania pentru 97,4 miliarde de dolari. Câteva luni mai târziu, compania și-a finalizat planul de restructurare cu scop lucrativ, deschizând calea pentru a atrage mai mult capital și, potențial, pentru a se lista la bursă.

Cazul este înregistrat sub numele Musk v. Altman, 4:24-cv-04722, la Curtea Districtuală a SUA, Districtul de Nord al Californiei (Oakland).