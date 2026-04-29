Tribunalul Constanța a decis intrarea în faliment a șantierului naval Damen Shipyards Mangalia, o decizie cu implicații majore pentru industria navală din România. Compania CITR, care a deținut anterior rolul de administrator judiciar, a fost desemnată lichidator judiciar și va prelua integral managementul procedurii.

Datorii de un miliard de lei

Situația financiară a șantierului este complexă. Datoriile înregistrate în tabelul preliminar al creditorilor se ridică la o sumă considerabilă de un miliard de lei, echivalentul a 207 milioane de euro. În contrast, valoarea activelor, conform evidențelor contabile, este de 1,26 miliarde de lei. Pe lista creditorilor, așa cum semnalează zf, se regăsesc nume importante, de la Șantierul Naval 2 Mai (la care olandezii de la Damen dețin acțiuni) și companii private precum PIPE Construct Isomed sau Messer România Gaz, până la instituții de stat ca ANAF și autorități locale (UAT Limanu, UAT Mangalia).

Ce urmează în procedura de lichidare

Prin această hotărâre, care este executorie dar poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile, CITR preia controlul total. Lichidatorul judiciar va organiza procedurile de valorificare a activelor șantierului, cel mai probabil prin licitații publice, pentru a acoperi datoriile către creditori. O problemă sensibilă o reprezintă soarta angajaților. Vor fi analizate măsurile privind personalul, inclusiv posibilitatea unor concedieri colective, în funcție de evoluția întregului proces.

Soarta angajaților este, așadar, incertă.

Sindicatul cere intervenția statului

În fața acestei perspective, Sindicatul Liber Navalistul, care a organizat recent un protest în Mangalia, solicită implicarea urgentă a autorităților. Poziția acestora este fermă: „Sindicatul Liber Navalistul consideră necesară implicarea statului român, având în vedere caracterul strategic al şantierului naval din Mangalia. Statul poate acţiona prin participarea la achiziţia activelor scoase la vânzare, direct sau prin entităţi cu capital de stat, prin atragerea unui investitor strategic şi prin utilizarea unor instrumente legale care să permită protejarea capacităţilor industriale de interes naţional, precum şi menţinerea activităţii economice şi a locurilor de muncă în zonă”.

Mai mult, sindicaliștii fac apel la decidenții politici pentru accelerarea unui cadru legislativ care să protejeze obiectivele strategice. „Adoptarea proiectelor de acte normative aflate în procedură de avizare interministerială va permite intervenţii pentru protejarea acestor capacităţi, evitarea pierderii lor şi susţinerea relansării activităţii prin soluţii investiţionale sau de preluare strategică.”

Avertismentul este clar. „În lipsa unor măsuri rapide şi coordonate, procesul de lichidare poate conduce la pierderea definitivă a unui obiectiv industrial strategic, cu impact negativ asupra angajaţilor şi economiei locale.” Dar va interveni statul la timp?

Istoricul unui parteneriat eșuat

Până la urmă, cum s-a ajuns aici? Olandezii de la Damen au preluat un pachet de 49% din acțiunile șantierului în urmă cu șase ani. Numai că, în 2024, aceștia au ieșit din acționariatul șantierului naval din Mangalia, după aprobarea rezilierii contractului de asociere dintre 2MMS și Damen Holding B.V.

Iar paradoxul este că procedura de insolvență, deschisă de Tribunalul Constanța pe 19 iunie 2024, a fost inițiată chiar de către Damen Holding B.V, compania olandeză figurând în dosar în calitate de creditor.