Curtea Supremă de Casație din Bulgaria a pus punct definitiv unuia dintre cele mai tensionate capitole din dosarul falimentului Euroins România. Printr-o hotărâre din 20 aprilie 2026, instanța a respins toate cererile lichidatorului român, CITR, și a confirmat legalitatea contractului de reasigurare cu EIG Re. Mai mult, CITR a fost obligată să plătească taxe judiciare de aproape 13 milioane de euro.

Verdict definitiv la Sofia

Decizia instanței supreme bulgare este una categorică. Magistrații au respins integral solicitările formulate de CITR, care cerea anularea unei hotărâri a Curții Internaționale de Arbitraj din 2 iulie 2024. Acea decizie inițială confirmase deja validitatea contractului de reasigurare încheiat între Euroins România și EIG Re la 9 februarie 2023. judecătorii au stabilit că nu există niciun motiv de nulitate.

Au fost respinse inclusiv acuzațiile legate de lipsa de independență sau imparțialitate a arbitrilor. Dar poate cel mai important aspect este că instanța a respins categoric ideea că acel contract ar fi fost simulat sau un mecanism de „drenare” a activelor. Dimpotrivă, s-a reținut că acordul a fost real, operațional și perfect conform cu legislația. Un element central al deciziei este concluzia că, la momentul retragerii licenței (17 martie 2023), Euroins România avea lichidități suficiente și acoperire completă a rezervelor, conform cerințelor europene Solvabilitate II.

CITR reactioneaza. Procesul real e in Romania

Numai ca lichidatorul judiciar susține că lucrurile stau puțin diferit. CITR a transmis rapid clarificări, explicând că hotărârea din Bulgaria nu analizează fondul contractului de reasigurare și nu validează comportamentul părților. Cum vine asta? Ei bine, potrivit lichidatorului, procedura de la Sofia a fost una strict formală.

„Procedura din Bulgaria s-a desfășurat în două etape. Prima a fost inițiată de reasigurător în mai 2024, prin care acesta a solicitat tribunalului arbitral să constate că respectivul contract de reasigurare a fost încheiat în conformitate cu legislația bulgară. Tribunalul arbitral a reținut acest aspect, însă analiza sa a avut un caracter strict formal, limitat, fără a examina scopul real al contractului, impactul asupra creditorilor sau existența unei eventuale fraude. Mai mult, tribunalul a respins susținerea că respectivul contract ar fi fost încheiat conform uzanțelor din domeniu și nu a abordat aspecte ce țin de legislația insolvenței. Constatând viciile procedurale ale sentinței arbitrale și în exercitarea rolului de apărare a drepturilor societății, Euroins România, prin lichidatorul judiciar, a formulat o acțiune în anulare în fața Curții Supreme de Casație din Bulgaria, singura instanță competentă să analizeze incidentele procedurale sesizate”, se arată într-un comunicat al CITR.

Iar bătălia reală se dă în altă parte. „Încă din august 2023, CITR, în calitate de lichidator judiciar al Euroins România, a inițiat o acțiune în fața Tribunalului București, având ca obiect anularea contractului de reasigurare ca fiind încheiat în frauda creditorilor. Acest litigiu: are un obiect distinct față de procedura din Bulgaria; este guvernat de legislația română a insolvenței; se află în continuare pe rolul instanțelor din România. Decizia pronunțată în Bulgaria nu influențează acest demers. Instanța română este cea care va analiza, în mod direct și pe fond, legalitatea operațiunii”, mai precizează lichidatorul.

Ce spune ASF despre decizie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a reacționat și ea, subliniind că decizia din Bulgaria nu are legătură cu legalitatea măsurilor luate de instituție în România.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a luat act de informaţiile apărute în spaţiul public privind hotărârea Curţii Supreme de Casaţie din Bulgaria referitoare la contractul de reasigurare dintre Euroins România şi EIG Re. Pentru o corectă înţelegere, este important de precizat că această hotărâre nu are ca obiect analiza legalităţii deciziilor administrative adoptate de ASF în România, acestea fiind supuse controlului legalităţii instanţelor naţionale conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. Măsurile adoptate de ASF în cazul Euroins România au fost dispuse în exercitarea atribuţiilor legale privind supravegherea prudenţială a pieţei de asigurări, în conformitate cu cadrul european aplicabil, inclusiv Solvabilitate II, iar contestaţia formulată de societate împotriva acestora se află pe rolulul instanţei de judecată”, au explicat reprezentanții ASF.

În plus, ASF dă asigurări că drepturile creditorilor de asigurări sunt gestionate prin Fondul de Garantare a Asiguraţilor, iar soluţia instanței bulgare nu influențează acest proces.

Miza financiara a contractului contestat

Dar care erau, până la urmă, sumele din spatele acestui conflict? Reprezentanții grupului bulgar au prezentat cifre concrete. Doar în perioada de la începutul anului 2023 și până la 17 martie 2023, EIG Re ar fi plătit către Euroins România despăgubiri de 461 de milioane de lei.

Mai mult, reasigurătorul s-ar fi angajat să acopere un deficit al rezervelor estimat la 605 milioane de lei și ar fi furnizat o injecție imediată de capital de 262 de milioane de lei la momentul semnării contractului. Conform calculelor prezentate de partea bulgară, sprijinul total oferit ar depăși cu 498 de milioane de lei prima plătită de Euroins România, ceea ce ar arăta că reasigurătorul nu este debitor.

În urma deciziei finale de la Sofia, lichidatorul CITR a fost obligat să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 66 de milioane de lei. Hotărârea pune capăt procedurii din Bulgaria privind contestarea contractului de reasigurare.