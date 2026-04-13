Statul român a obținut o victorie strategică în fața tribunalului de arbitraj ICSID de la Washington. Dezvoltatorul imobiliar Plaza Centers a pierdut procesul prin care solicita despăgubiri colosale de 385 de milioane de euro pentru eșecul proiectului „Casa Radio” din București. Decizia elimină un risc financiar imediat, dar lupta juridică pentru acest proiect e departe de a fi încheiată.

O victorie de 385 de milioane de euro

Tribunalul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a dat câștig de cauză României, respingând cu majoritate de voturi pretențiile companiei israeliene Plaza Centers. Conform comunicatului oficial emis de dezvoltator pe 13 aprilie 2026, hotărârea s-a bazat pe constatări legate de conduita proprie a companiei și pe anumite acorduri istorice menționate chiar în dezvăluirile publice ale acesteia între 2016 și 2020.

Numai că, deși statul român a scăpat de plata despăgubirilor, instanța a dispus ca fiecare parte implicată să își suporte propriile costuri aferente procesului de arbitraj. Reprezentanții Plaza Centers au precizat că analizează în prezent raționamentul din spatele acestei decizii și evaluează toate opțiunile legale rămase pentru viitor. Până la urmă, ușa nu pare complet închisă.

Istoria unui proiect faraonic, rămas în ruină

Cum s-a ajuns aici? Totul a început în 2004, sub guvernarea Năstase, printr-un parteneriat public-privat ambițios. Planul era transformarea vechii clădiri Casa Radio în complexul „Dâmbovița Center”. Și ce planuri erau! Proiectul includea trei zgârie-nori de până la 34 de etaje, un centru comercial de mari dimensiuni, un hotel de cinci stele și chiar o roată panoramică.

Structura de acționariat era dominată de Plaza Centers, cu 75% din participație, alături de Compania Națională de Investiții (reprezentând statul român, cu 15%) și un grup de investitori turci. Statul a concesionat terenul și clădirea pe o perioadă de 49 de ani. E drept că investitorul susținea că a băgat în proiect deja circa 85 de milioane de euro, dar șantierul nu a depășit niciodată stadiul de ruină abandonată pe care o vedem și astăzi.

Bătălia juridică se mută la Londra

Hotărârea de la Washington nu înseamnă finalul poveștii.

În paralel, se desfășoară un alt litigiu extrem de important la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra (LCIA). Aici, însă, rolurile sunt inversate. România este cea care dă în judecată, solicitând rezilierea oficială a contractului și plata unor despăgubiri de către investitor, pe motiv că nu și-a respectat obligațiile asumate. Prima înfățișare în acest proces este programată abia pentru luna mai a anului 2027.

Ce se întâmplă cu gigantul de beton?

Soarta clădirii Casa Radio rămâne, așadar, sub un mare semn de întrebare. De-a lungul anilor, Plaza Centers a încercat să își vândă participația către grupul AFI Europe, însă tranzacția a fost blocată în repetate rânduri de neîndeplinirea unor condiții esențiale (precum acordul Guvernului sau clarificarea duratei concesiunii).

Iar deși un nou acord de prelungire a negocierilor cu AFI a fost semnat până la finalul anului 2026, viitorul acestui „gigant de beton” din centrul Capitalei depinde acum în mod critic de rezultatul procesului de la Londra și de capacitatea autorităților de a debloca juridic acest teren strategic.