CITR, lichidatorul judiciar al Euroins România, vine cu precizări esențiale după o decizie a justiției din Bulgaria care a agitat apele. Compania susține că hotărârea nu influențează cu nimic demersurile din țara noastră, procesul cheie fiind cel de la Tribunalul București, inițiat încă din august 2023 pentru anularea unui contract de reasigurare considerat a fi încheiat în frauda creditorilor.

O decizie cu impact limitat

Reprezentanții lichidatorului judiciar au ținut să clarifice contextul deciziei venite de la Sofia. Ei subliniază că instanța din România este singura care va analiza pe fond legalitatea operațiunii de reasigurare, iar procedura locală este în plină desfășurare. Lucrurile sunt, așadar, mai complicate decât par la prima vedere.

„Decizia Curţii Supreme din Bulgaria confirmă exclusiv absenţa unor vicii de procedură în cadrul arbitrajului, fără a analiza fondul contractului sau efectele sale. Analiza completă a acestor aspecte, inclusiv protecţiei creditorilor, se realizează în cadrul procedurii aflate pe rolul instanţelor din România. Decizia pronunţată în Bulgaria nu influenţează acest demers. Instanţa română este cea care va analiza, în mod direct şi pe fond, legalitatea operaţiunii”, a transmis CITR.

Ce a analizat, de fapt, justitia bulgara?

Dar ce a analizat, pe bune, Curtea Supremă din Bulgaria? Procedura de acolo s-a desfășurat în două etape distincte. Prima a fost pornită de reasigurător în mai 2024, când acesta a cerut unui tribunal arbitral să confirme că respectivul contract de reasigurare respecta legislația bulgară. Deși tribunalul a reținut acest aspect, analiza sa a avut un caracter strict formal, fără a intra în detalii despre scopul real al contractului sau impactul său asupra creditorilor.

Mai mult, tribunalul arbitral a respins ideea că acel contract ar fi fost încheiat conform practicilor din domeniu. În acest context, Euroins România, prin lichidatorul judiciar, a formulat o acțiune în anulare la Curtea Supremă de Casaţie din Bulgaria, vizând exclusiv viciile de procedură. Instanța nu a examinat fondul contractului, buna-credință a părților sau situația financiară a Euroins România.

„asa ca orice afirmaţie potrivit căreia această decizie ar confirma legalitatea pe fond a contractului sau ar valida conduita părţilor este inexactă şi poate induce în eroare opinia publică”, adaugă reprezentanții CITR.

Batalia reala se da la Bucuresti

Încă din august 2023, CITR a deschis o acțiune la Tribunalul București. Obiectivul este clar: anularea contractului de reasigurare, pe motiv că a fost încheiat în frauda creditorilor. Acest litigiu este complet distinct de procedura din Bulgaria și este guvernat de legislația română a insolvenței.

Procesul este încă pe rolul instanțelor din România.

Clarificari despre sumele vehiculate

Iar în ceea ce privește sumele de bani menționate recent în spațiul public, CITR explică natura acestora. Este vorba despre taxe judiciare aferente procedurii din Bulgaria, stabilite în sarcina Euroins România (administrată de lichidator), nu în sarcina directă a CITR ca entitate separată.

„Acestea au fost stabilite în sarcina Euroins România, prin lichidatorul judiciar, şi nu în sarcina CITR ca entitate separată. Aceste obligaţii urmează regimul specific al legislaţiei insolvenţei şi nu au nicio legătură cu despăgubirile datorate creditorilor sau persoanelor păgubite, care beneficiază de un regim legal distinct, clar stabilit de legislaţia română.”