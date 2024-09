Câștig de 100 de ori mai mult decât partenerul meu – Povestea neștiută a relațiilor cu diferențe financiare uriașe

Când Jane l-a cunoscut pe Tim în anii ’80, în timpul facultății, nu avea nici cea mai mică idee despre averea lui. Primul indiciu a venit când a vizitat casa familiei lui și a descoperit că existau două piscine – una în exterior și alta în interior. Deși auzise zvonuri despre faptul că tatăl lui Tim era o persoană celebră, Jane nu acordase atenție acestui lucru.

Diferențele neașteptate: Dragoste și bani

„Eram complet inconștientă de asta,” spune Jane, acum în vârstă de 57 de ani. Pe măsură ce relația lor avansa, diferențele dintre ei au devenit tot mai vizibile. Deși ambii fuseseră educați în școli private, Jane beneficiase de o bursă, în timp ce Tim vorbea despre vacanțele de schi ale familiei sale și despre barca lor.

„Nu m-a făcut să-l plac mai mult, nu căutam așa ceva, dar nici nu m-a intimidat,” adaugă Jane. Totuși, lucrurile s-au schimbat după șase săptămâni de relație, când Tim a invitat-o să-i vadă casa familiei. Deși o descrisese în cuvinte, Jane a fost șocată când a văzut-o cu ochii ei, „părea ceva dintr-o emisiune de genul Grand Designs”, spune ea.

Casa avea piscine, un teren de tenis, era plină de opere de artă și rafturi pline de sticle de șampanie. Abia atunci Jane a început să se simtă neliniștită. „Nu eram obișnuită să văd oameni cu astfel de resurse,” spune ea.

O căsnicie pe viață, dar și o schimbare de destin

Acum, Jane și Tim sunt căsătoriți de 30 de ani și au patru copii împreună. Deși relația lor a fost întemeiată pe iubire, impactul acestei diferențe financiare asupra vieții lui Jane este imens și greu de ignorat.

În Marea Britanie modernă, căsătoria cu o persoană bogată nu mai este doar o chestiune de noroc, ci poate face diferența între a supraviețui și a prospera. În ultimele decenii, averile au crescut mai repede decât veniturile, afectând mobilitatea socială. Persoanele care dețin active (în general, proprietăți și pensii) au văzut cum acestea și-au sporit valoarea, în timp ce cei fără resurse financiare întâmpină tot mai multe dificultăți în a economisi pentru a-și asigura viitorul. Potrivit unui studiu recent realizat de Institutul pentru Studii Fiscale, a devenit „mai greu ca oricând în ultimii 50 de ani” ca britanicii să devină mai bogați decât părinții lor.

Cu salariile stagnante și costurile vieții în creștere, cei care nu provin din familii bogate au o șansă mai bună de a-și îmbunătăți situația financiară printr-o căsătorie cu o persoană avuță. „Nu îți poți alege părinții,” spune Molly Broome, economist la Fundația Rezoluției, care studiază inegalitatea. Este o strategie din ce în ce mai discutată pe rețelele de socializare – uneori cu umor, alteori cu seriozitate. „Este o modalitate de a urca în scara veniturilor și a bogăției mai rapid prin căsătorie decât prin muncă,” spune Danny Dorling, profesor de geografie umană la Universitatea Oxford. „Desigur,” adaugă el, „asta nu înseamnă neapărat că vei fi fericit.”

Tensiunile unei relații cu diferențe financiare majore

Discrepanțele uriașe între venituri și economii pot pune presiune pe o relație și pot deveni un catalizator pentru probleme legate de bani, putere, gen și clasă socială. Uneori, a te căsători cu o persoană bogată poate părea că ai câștigat la loterie – atât dragoste, cât și bani. Însă această diferență fundamentală poate afecta relația și are adesea costuri ascunse.

De exemplu, Paul, un academician și consultant care câștigă aproximativ 90.000 de lire pe an, este mult peste media națională a veniturilor în Marea Britanie, care se situează în jurul valorii de 35.000 de lire. Partenera sa, Esme, câștigă aproximativ jumătate din suma lui, lucrând în management. Totuși, Esme este proprietara apartamentului din Londra în care locuiesc, fără ipotecă, și va moșteni mai mult de 800.000 de lire și o casă de la părinții săi.

„Oricât aș câștiga eu în viața asta, nu voi ajunge niciodată la banii pe care îi va moșteni ea,” spune Paul. Cu toate acestea, Esme nu este o persoană care să se laude cu averea ei – nici măcar nu deține o mașină. „Nu ai putea ghici că este bogată doar vorbind cu ea,” adaugă el.

Deși diferențele financiare pot crea presiuni în cuplu, pentru Paul și Esme, libertatea financiară pe care o au fiecare este un factor care ajută relația lor. „Ea este independentă financiar: nu are nevoie de mine,” spune Paul. Asta înlătură o parte din stresul care apare în multe relații din cauza banilor.

Când banii nu aduc întotdeauna liniștea

Totuși, nu toate relațiile cu disparități financiare sunt atât de echilibrate. Jane, chiar și după 30 de ani de căsnicie, se simte adesea inconfortabilă cu bogăția soțului său. „Nu pot accepta că sunt în aceeași situație ca el,” spune ea. Crescută într-o familie modestă, ea este obișnuită să fie prudentă cu banii, iar această mentalitate o urmărește și acum.

De-a lungul anilor, Jane a refuzat să deschidă un cont bancar comun, deși salariul ei modest abia acoperea cheltuielile casnice și de îngrijire a copiilor. „Mă îngrijoram că voi ajunge pe minus în cont, iar Tim îmi spunea: ‘De ce nu mi-ai spus?’” Cu toate acestea, Jane simțea o repulsie să ceară „ajutor”, chiar dacă Tim îi oferea mereu reasigurări. „El spune mereu: ‘E absurd, banii sunt ai noștri,’ dar nu i-am simțit niciodată cu adevărat ca fiind ai noștri,” recunoaște ea.

Puterea din umbra banilor

Pamela, o avocată de succes care câștigă aproximativ 2 milioane de lire pe an, are o relație cu Lucas, un academician care câștigă aproximativ 20.000 de lire pe an. Diferența enormă între veniturile lor nu a creat tensiuni majore în relația lor, dar a generat o dinamică de putere subtilă. „Banii creează întotdeauna o dinamică de putere,” spune Pamela. Cu toate acestea, relația lor a rămas solidă datorită satisfacției profesionale pe care o simt amândoi.

Pamela subliniază că succesul lor nu este definit de bani, ci de respectul reciproc și independența pe care o au. „Lucas nu s-a simțit niciodată amenințat de cariera mea sau de banii mei,” spune ea. Deși relația lor este diferită de normele tradiționale, Pamela subliniază importanța echilibrului și a respectului reciproc în orice relație, indiferent de diferențele financiare.

Bogăția nu garantează fericirea

Într-o lume în care inegalitățile financiare sunt în creștere, relațiile în care unul dintre parteneri câștigă mult mai mult decât celălalt devin din ce în ce mai comune. În timp ce o astfel de situație poate aduce avantaje, precum stabilitatea financiară, aceasta vine și cu provocări și tensiuni emoționale. De la sentimente de dependență până la diferențele de statut și putere, relațiile cu diferențe mari de avere necesită multă muncă și înțelegere pentru a fi de succes.