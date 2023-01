Frații Tate se confruntă cu probleme de sănătate

După ce a fost dus din arest la spital, Andrew Tate a transmis un mesaj cel puțin ciudat pe Twitter. Acesta a spus că a fost atacat, dar este greu să ucizi o idee.

Astfel, controversatul milionar britanic a făcut aluzie la informațiile apărute în presă despre starea sa de sănătate și a spus că „a fost atacat de Matrix”.

În mesajul său, „Am fost atacat de Matrix. Dar ei au înțeles greșit. Nu poți ucide o idee”, a scris acesta pe pagina sa de Twitter.

În data de 8 ianuarie 2023, Andrew Tate a fost dus la un spital din București deoarece nu s-a simțit bine. Acesta a fost văzut de un medic specialist, i s-au făcut mai multe analize, după care a fost dus înapoi în arestul Poliției Capitalei. Va rămâne acolo până mâine, când speră să fie lăsat în libertate.

Aşadar, Tristan și Andrew Tate fost reținuți pentru trafic de persoane și viol. În arest, s-au confruntat cu probleme de sănătate în arest, iar Andrew Tate a avut nevoie de spitalizare.

În afirmaţiile sale, „Ieri a fost scos din Arestul Central al Poliției Capitalei și dus la un spital pentru că în momentul în care a fost încarcerat, potrivit procedurilor, i s-a făcut vizita medicală și medicul arestului l-a întrebat dacă suferă de anumite afecțiuni.

Avocatul fraților Tate a notificat arestul central și a precizat faptul că acesta ar avea anumite probleme medicale. În baza acestei notificări, ieri a fost dus la un consult de specialitate într-un spital din Capitală.

Acum, din informațiile mele, se află din nou în arestul central al Poliției Capitalei.

Mai multe detalii despre boala sau despre afecțiunea sau despre ceva ce urmărește, medical vorbind, nu sunt în acest moment, sunt informații confidențiale.”, a transmis Carmina Pricopie, jurnalist de investigație pentru Antena 3 CNN.

Controversații milionari britanici se află, în prezent, în arest.

Tristan și Andrew Tate dețin o avere impresionantă

Din informaţiile presei britanice, Andrew Tate și Tristan Tate au o avere de aproximativ 100.000.000 de lire sterline, construită din afaceri cu videochat, trafic de persoane, o academie online cu 127.000 de subscriberi și criptomonede.

În plus, Andrew Tate a declarat anterior că are o colecție de 33 de mașini de lux, cea mai scumpă dintre ele fiind un Bugatti Chiron, care valorează 3,48 de milioane de euro. În total, valoarea mașinilor sale ar ajunge la 5.000.000 de euro. Acesta are și un avion privat de peste 8.000.000 de euro.

Andrew Tate deține alături de fratele lui diferite proprietăți, printre care un conac în valoare 30 de milioane de lire sterline în Marea Britanie şi în România, o vilă în Voluntari, estimată undeva la 7.000.000 de dolari americani.