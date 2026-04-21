Premierul Ilie Bolojan a anunțat planul pentru asigurarea funcționării Guvernului după ce PSD i-a retras sprijinul politic cu un vot zdrobitor. PNL și USR au convenit să se coordoneze „foarte strâns”, iar ministerele lăsate libere de social-democrați vor fi preluate interimar de miniștrii care rămân în funcție.

PNL și USR, front comun

După o întâlnire între delegațiile celor două partide, liderul USR, Dominic Fritz, a confirmat sprijinul total pentru actualul premier. Acesta a subliniat că alianța PNL-USR este gata să continue reformele începute. „Am avut o întâlnire foarte productivă între două echipe de reprezentanți ai PNL și USR. Am agreat ca, în următoarele zile, să ne coordonăm foarte strâns. Am reiterat poziția partidului USR că-l susținem premierul Ilie Bolojan și o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie și să îndrepte lucrurile în direcția corectă”, a transmis liderul USR.

Mai mult, Fritz a lansat și un avertisment direct către social-democrați. Avertismentul vizează o posibilă alianță a acestora cu AUR pentru a dărâma Guvernul.

„Dacă PSD decide să voteze o moțiune alături de AUR, USR nu va mai sta la dispoziție pentru a negocia refacerea unor alte majorități nesănătoase.”

Liderul USR a ținut să amintească și de rezultatul alegerilor parlamentare. „Am amintit că, împreună, USR și PNL au câștigat mai multe voturi la parlamentare decât PSD, deci visul PSD de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie. Tocmai pentru că suntem aliniați în aceste zile, dacă cele două partide rămân aliniate în acest conflict, putem ajunge la o reformă în care să livrăm în continuare rezultate pentru România. Este absolut necesar să continuăm ce ține de PNRR, SAFE și alte reforme.”

Planul lui Bolojan pentru Guvern

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru funcționarea Executivului? Răspunsul a venit chiar de la premierul Ilie Bolojan, care a detaliat soluția practică găsită împreună cu partenerii de la USR pentru a evita un blocaj guvernamental.

„Am discutat despre aspectele practice care țin de funcționarea unui guvern într-o astfel de criză guvernamentală. În condițiile în care miniștrii PSD se vor retrage din Guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează”, a explicat Bolojan. miniștrii PNL și USR vor prelua interimar ministerele părăsite de PSD. Scopul este, potrivit premierului, de a asigura „funcționarea normală a Guvernului și să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la școli și spitale și, si pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care țin de menținerea echilibrelor bugetare pe care țara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor și îmbunătățirea vieții cetățenilor în perioada următoare, în așa fel încât aceste turbulențe generate de Partidul Social Democrat să afecteze cât mai puțin cetățenii României”.

Vot zdrobitor în PSD

Ruptura din coaliție a fost oficializată în urma consultării interne a PSD, intitulată sugestiv „Momentul adevărului”. Nu mai puțin de 97,7% dintre cei 5.000 de delegați au votat pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.

Decizia a fost tranșantă.

Liderul PSD, Sorin Gindeanu, a declarat că mandatul primit din partea partidului este fără echivoc. „Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Gindeanu după vot.

Ce urmează în criza politică

Și Partidul Național Liberal a avut o ședință extinsă a Biroului Politic Național. În urma discuțiilor, conducerea PNL a primit mandat să asigure stabilitatea guvernamentală și să facă toate demersurile necesare pentru menținerea unei majorități funcționale în Parlament.

Iar mișcările pe scena politică nu se opresc aici. Premierul a anunțat că miercuri, 22 aprilie, vor avea loc consultări cu celelalte două forțe din coaliția de guvernare (grupul UDMR și grupul minorităților). Aceste discuții se vor derula în paralel cu consultările pe care președintele României le-a inițiat deja cu partidele din coaliție.