Fostul premier Theodor Stolojan acuză PSD că destabilizează deliberat țara și avertizează că românii obișnuiți vor suporta costurile, nu cei cu averi mari. În același timp, PNL anunță că nu va mai colabora cu PSD și caută sprijin pentru un guvern minoritar.

Theodor Stolojan a avut un mesaj ferm la Digi 24, afirmând că România ajunge să se autosaboteze din cauza deciziilor luate de PSD. El consideră că acest partid a ales să provoace instabilitate și să rupă o coaliție care, până acum, și-a făcut treaba.

„Cunosc o țară care și-a dat singură cu stângul în dreptul și acum regretă. E Marea Britanie, știți foarte bine, referendum, populația mințită și ieșit din Uniunea Europeană, acum regretă. Noi avem acum o țară care își dă cu stângul în dreptul, respectiv un partid politic, PSD, care hotărăște el că trebuie să distrugă această țară și să distrugă o coaliție care și-a îndeplinit până în prezent misiunea. Deci ne îndreptăm spre un guvern minoritar care are de făcut în continuare un program agreat de coaliție la vremea respectivă și de care depinde bunăstarea românilor.”

Costurile ascunse și percepția românilor despre criză

Stolojan subliniază că povara economică nu cade pe cei cu averi, ci pe oamenii obișnuiți.

„Costul de rigoare nu îl suportă domnii cu cutiile de pantofi pline de euro, ci îl suportă, ca întotdeauna, românii obișnuiți.”

El spune că este dificil să le explici oamenilor dimensiunea crizei și impactul cifrelor uriașe asupra vieții lor. „Ce înseamnă o asemenea cifră pentru omul care trăiește de la o pensie la alta sau de la un salariu la altul? Nu realizează grozăvia situației în care se află România în prezent, nu mai vorbesc dacă punem în pericol miliardele de euro pe care am putea să le luăm dacă realizăm programul la care ne-am angajat, de la Uniunea Europeană, și cu care menținem în viață și cursul de schimb.”

Deciziile PNL și mișcările care pot schimba totul

PNL a reacționat la criza politică anunțând că nu va mai colabora cu PSD. Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat că va începe discuții cu grupurile parlamentare care au susținut guvernul până acum: USR, UDMR și grupul minorităților.

„S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru guvern. Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern, în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar.”

Consultări cu USR, UDMR și minorități pentru susținerea unui guvern minoritar

PNL nu va mai colabora cu PSD

Reformele promise rămân o prioritate pentru liberali

România în fața unor alegeri dificile

România traversează o perioadă de incertitudine, cu presiuni economice și politice tot mai mari. Pe de o parte, există avertismente privind efectele deciziilor politice, iar pe de altă parte, se caută soluții pentru menținerea stabilității guvernamentale.

Viitorul depinde de capacitatea PNL de a strânge susținere parlamentară și de a duce la capăt reformele esențiale, într-un context în care țara se confruntă cu împrumuturi mari și presiuni externe. Rămâne de văzut dacă românii obișnuiți vor resimți aceste costuri sau dacă situația se va stabiliza în perioada următoare.