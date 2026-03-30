Premierul Ilie Bolojan trage un semnal de alarmă privind tensiunile tot mai mari din coaliția de guvernare. Acesta avertizează că România riscă o criză politică iminentă, într-un context economic și geopolitic deja fragil, în timp ce partenerii de la PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, confirmă nemulțumirile și analizează trei posibile direcții de acțiune.

Discuții calme, atacuri publice

Șeful Executivului a descris o situație paradoxală în interiorul coaliției. E drept că discuțiile din ședințe par constructive, însă tonul public se schimbă radical imediat după. V-ați întrebat vreodată cum funcționează o astfel de alianță? „În afara ședinței de coaliție sau după aceea lucrurile se schimbă foarte mult, escaladându-se cu atacurile, cu criticile și așa mai departe. Situația te obligă să te concentrezi pe problemele grave care vin zi de zi: combustibili, absorbția fondurilor europene, restructurări, controlul deficitelor, problemele din energie. Pur și simplu nu am mai avut nici energiile personale să mă mai ocup de aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.

O demisie nu rezolvă nimic

Iar avertismentul premierului este direct și fără echivoc. Tensiunile politice sunt într-o continuă creștere, iar o criză pare din ce în ce mai probabilă. Numai că, subliniază Bolojan, schimbarea unei singure persoane din funcție nu va rezolva problemele sistemice care au generat actuala situație.

„Problema este că lucrurile parcă merg tot în direcția escaladării și e posibil să avem o criză în perioada următoare. Un om, un ministru, un premier poate să plece. Problema reală este că lucrurile grave care ne-au dus în această situație necesită rezolvări, ele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă.”

Răspuns pentru partenerii de coaliție

Întrebat ce va face dacă PSD îi va solicita plecarea după data de 20 aprilie, premierul a afirmat că orice partid are la dispoziție pârghiile constituționale pentru a acționa. „Orice partid din coaliție, dacă consideră că nu este mulțumit, poate să acționeze constituțional sau politic: moțiune de cenzură, retragerea miniștrilor, orice permite sistemul parlamentar. Pot să facă aceste lucruri, niciun fel de problemă.”

Dar Bolojan a comentat și scenariul în care miniștrii PSD ar demisiona din Guvern, arătând că țara nu are nevoie de instabilitate suplimentară. „dacă se va întâmpla asta. România nu are nevoie de o criză politică peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de pe o zi pe alta, și peste crizele generate de războaiele din Golf și din Ucraina. Nu este o pledoarie pentru ocuparea unui post, ci o chestiune de responsabilitate pentru țara noastră”, a spus premierul.

Cele 3 variante ale PSD

De cealaltă parte a baricadei politice, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a confirmat că a vizitat patru filiale regionale în ultimele săptămâni și că mesajul din teritoriu este clar. Nimeni nu mai dorește continuarea guvernării în formula actuală, cu Ilie Bolojan în fruntea Executivului. „N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan, şi să rămână lucrurile în această formă, în coaliţie. Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri. Şi asta nu pentru că e neasteptat de bine în România. Vedem cu toţii că mergem într-o direcţie greşită”, a explicat Grindeanu.

Hai să vedem care sunt, până la urmă, opțiunile social-democraților.

Grindeanu a indicat că partidul său ia în calcul trei scenarii clare (unul dintre ele cu trei sub-variante). „Primul este cel de a rămâne aşa cum suntem acum, al doilea, care comportă, să spunem, şi alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliţie, dar să existe o reconfigurare şi al treilea este trecerea în opoziţie. Nu există alte variante”.

Fără a detalia un plan politic concret pentru eventualitatea ruperii coaliției, Ilie Bolojan a transmis că își va continua mandatul. „Atât timp cât sunt pe acest post, fac ce trebuie pentru România”, a răspuns premierul, care a pasat responsabilitatea unei eventuale crize politice în curtea celor care o vor provoca: „Fiecare partid poate să decidă ceea ce consideră de cuviință, dar cei care generează o criză trebuie să-și asume această situație”.