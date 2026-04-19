Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare avertizează că o criză politică ar însemna costuri de finanțare crescute pentru România în momente dificile și susține că premierul Bolojan trebuie să continue.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, atrage atenția că România ar putea ajunge să plătească mai mult pentru împrumuturi dacă actualul guvern este schimbat. Într-o perioadă deja complicată, orice criză politică poate înrăutăți situația financiară a țării.

Semnalul care pune pe gânduri piețele financiare

Alexandru Nazare a subliniat că schimbarea guvernului în acest moment ar aduce costuri suplimentare pentru România. El a explicat că o astfel de situație ar duce la creșterea cheltuielilor cu finanțarea.

„Orice schimbare, cu atât mai mult în aceste momente, va atrage după sine, mai mult ca sigur, o creștere a costurilor de finanțare de care România nu are nevoie în acest moment. În mod cert, o schimbare de acest gen, o criză politică în România, va atrage, după sine, niște costuri de finanțare mai mari. Și dacă ne uităm un pic de la izbucnirea războiului din Iran, acestea au crescut de la aproximativ 6-6,2% spre 7% din cauze externe. Nu avem nevoie să adăugăm și cauze interne la aceste creșteri ale costurilor de finanțare tocmai acum, când România nu trece prin cel mai bun moment”, a declarat Nazare.

Rezultatele guvernului și ce ar putea fi pus în joc

Nazare a subliniat că guvernul a reușit să obțină rezultate vizibile în ultimele luni. El a spus că poziția României pe piețele internaționale s-a îmbunătățit, iar credibilitatea țării a crescut.

„Acest guvern a avut rezultate. Situația noastră pe piețele internaționale s-a îmbunătățit vizibil. Am reușit să ne îmbunătățim credibilitatea, avem proiecte foarte importante în derulare, avem PNRR determinat și suntem în ultima fază, pe ultimele luni și în acest moment ar trebui să ne concentrăm să atragem cât mai mulți bani europeni. (…) Bineînțeles că orice întârziere și orice lucru care aduce atingere stabilității, practic, cumva încetinesc aceste proiecte. Și ne uităm deja că avem o încetinire a economiei europene și globale care vine din cauze externe, generată de creșterea inflației, de tot ceea ce determină efectele războiului din Iran”, a afirmat ministrul.

El consideră că România ar trebui să se concentreze pe atragerea fondurilor europene, nu pe conflicte interne.

Cine rămâne la conducere și ce se discută în culise

Au apărut discuții că Alexandru Nazare ar putea fi propus premier dacă actualul guvern cade. Întrebat despre acest scenariu, Nazare a spus că nu vrea să comenteze aceste ipoteze.

„Chiar nu aș vrea să discutăm scenarii. Am proiecte importante la Ministerul Finanțelor, sunt foarte concentrat pe ceea ce facem.(…) Ilie Bolojan e un premier care a performat, care a demonstrat prin ceea ce a făcut în aceste 10 luni că poate gestiona o situație economică foarte dificilă, a arătat acest lucru, are încrederea investitorilor din acest punct de vedere și trebuie să continue”, a spus ministrul.

El a subliniat că nu urmărește funcția de prim-ministru, ci este concentrat pe activitatea de la Finanțe și pe proiectele în desfășurare.

Ce riscuri apar dacă se schimbă guvernul

România traversează o perioadă sensibilă, iar riscul unei crize politice este tot mai ridicat. Există posibilitatea ca Partidul Social Democrat să retragă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, ceea ce ar putea duce la căderea guvernului.

O astfel de situație ar putea aduce instabilitate și ar afecta direct costurile de finanțare ale țării. Statul ar fi nevoit să plătească dobânzi mai mari pentru împrumuturi, ceea ce ar însemna mai puțini bani disponibili pentru investiții sau programe sociale.

Pe lângă acestea, o criză politică ar putea întârzia sau chiar bloca accesarea fondurilor europene, vitale pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea economică a României.

Deciziile care se vor lua în perioada următoare vor influența direct stabilitatea economică și politică a țării. Rămâne de văzut dacă avertismentele ministrului de Finanțe vor fi luate în calcul sau dacă România va intra într-o perioadă de incertitudine și costuri suplimentare.

În acest context, mulți români așteaptă cu îngrijorare să vadă ce se va întâmpla cu guvernul și cu economia țării în perioada următoare.