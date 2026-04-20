Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, afirmă că președintele Nicușor Dan nu a dat dovadă de mai multă fermitate în criza coaliției și că, în prezent, colaborează mai mult cu social-democrații decât cu partenerii de guvernare PNL și USR.

Criza politică din coaliția de guvernare continuă să provoace reacții din partea liderilor politici. Una dintre cele mai clare vine chiar din interiorul PNL. Prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu a lansat critici directe la adresa președintelui Nicușor Dan, evidențiind tensiunile tot mai mari din coaliție.

Răspunsul președintelui analizat la sânge

Ciprian Ciucu susține că era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui pentru a preveni sau gestiona criza politică actuală. Din perspectiva sa, era nevoie de mai multă implicare și decizie din partea șefului statului.

Ciucu consideră că această lipsă de reacție a dus la agravarea tensiunilor dintre partidele coaliției.

El a mai spus: Nu știu dacă putea să oprească (n. red. – Nicușor Dan). Mi-aș fi dorit ca măcar în cadru privat, pentru că știu că vorbește destul de des cu domnul Grindeanu, să-i fi transmis acest lucru. Domnul președinte Nicușor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Să arzi atât de repede protocolul de guvernare și, ca președinte, să nu te ții de el, să faci tot ce poți ca să-l păstrezi, ca el să se întâmple, și tu ce faci? Adică este inclusiv un eșec al președintelui, nu doar al României sau al coaliției, faptul că această coaliție se va destrăma.

Direcții noi de colaborare ies la iveală

Unul dintre reproșurile principale ale lui Ciucu este: Domnul președinte Nicușor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Din câte văd eu, în momentul de față, probabil va colabora în continuare cu domnul Grindeanu. Cred că, din păcate, în acest moment președintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu Partidul Național Liberal sau cu Uniunea Salvați România. Ar fi fost bine să se consulte mai des și cu Ilie Bolojan, și cu mine, care sunt unul dintre liderii partidului, și cu alți lideri liberali și mai puțin cu PSD, pentru că mi se pare că i-au fost furnizate anumite perspective mai degrabă dinspre PSD.

Ciucu sugerează că președintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu PNL sau USR, ceea ce reprezintă o schimbare față de începutul coaliției.

Consultările interne schimbă dinamica

Ciucu propune: Ar fi fost bine ca președintele să se consulte mai des și cu Ilie Bolojan, și cu mine, care sunt unul dintre liderii partidului, și cu alți lideri liberali și mai puțin cu PSD, pentru că mi se pare că i-au fost furnizate anumite perspective mai degrabă dinspre PSD.

Prim-vicepreședintele PNL este de părere că lipsa dialogului între președinte și liberali a dus la actuala stare tensionată. Consultările regulate cu partenerii de coaliție ar fi putut preveni problemele și ar fi întărit guvernarea.

Semnale care schimbă jocul politic

Ciprian Ciucu nu crede că președintele va schimba această abordare prea curând. El a declarat: Din câte văd eu în momentul de față, din păcate, domnul Nicușor Dan, prin semnalele pe care le dă, nu va face acest lucru și probabil că va colabora în continuare cu domnul Grindeanu. Cred că, din păcate, în acest moment președintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu Partidul Național Liberal sau cu Uniunea Salvați România.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a recunoscut că probabil România va intra în „turbulențe politice”, dar a spus că există consens pe teme importante, cum ar fi PNRR, bugetul de stat și menținerea traiectoriei financiare.

Președintele speră să se găsească o formulă pentru continuarea unei guvernări pro-occidentale și stabile, menționând că vor avea loc consultări până la găsirea unei soluții. El pune accent pe dialog ca soluție pentru depășirea crizei.

Criza din coaliție scoate la iveală tensiuni profunde și acuzații directe între partenerii de guvernare și președinte. Declarațiile lui Ciprian Ciucu despre colaborarea președintelui cu PSD și lipsa de fermitate scot în evidență neînțelegerile din interiorul coaliției. Rămâne de văzut dacă aceste critici vor duce la schimbări de abordare sau la găsirea unei soluții pentru stabilitatea politică.