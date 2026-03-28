Tensiunile din coaliția de guvernare ating un nou prag critic. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, avertizează fără ocolișuri că o eventuală demitere a premierului Ilie Bolojan va duce la ruperea definitivă a alianței cu social-democrații. Mesajul este direct pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu, ale cărui acțiuni recente sunt descrise drept o „aventură politică”.

„Nu ne putem juca de-a coalițiile”

Într-un interviu acordat G4Media, Ciprian Ciucu a stabilit clar poziția liberalilor în actuala criză. El susține că PNL nu a provocat și nici nu a adâncit conflictul, dar că demnitatea partidului nu permite acceptarea unor astfel de manevre.

„Partidul Național Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză și, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească. PNL este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice. De aceea, la ultima ședință a Biroului Politic Național am spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliție cu PSD. Adică nu ne putem juca de-a coalițiile. Avem o coaliție, avem un protocol, suntem oameni serioși”, a declarat Ciprian Ciucu.

O „aventură politică” cu riscuri economice

Iar tonul liberalului devine și mai grav când vine vorba de consecințele instabilității politice. Ciucu, în calitatea sa de primar, se declară îngrijorat de impactul asupra dobânzilor, într-un context internațional deja complicat. V-ați gândit ce înseamnă pentru buzunarul fiecăruia o nouă criză politică suprapusă peste cea internațională?

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că, în acest context internațional, cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internațională ar crește și mai mult dobânzile. De aceea, eu mă aștept și cer domnului Grindeanu, foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliție, și să mergem mai departe așa cum am decis atunci când a fost semnat protocolul de guvernare”, susține prim-vicepreședintele PNL.

PSD are pe masă trei variante

Numai că social-democrații par să aibă propriul calendar. Pe data de 20 aprilie, cei 5.000 de membri ai partidului sunt chemați să voteze una dintre cele trei căi propuse de conducere, după cum a anunțat chiar Sorin Grindeanu la finalul unei întâlniri regionale în Oltenia.

„Am prezentat astăzi trei scenarii posibile: să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul Coaliției. Nu există alte scenarii”, a declarat liderul PSD.

Opțiunile sunt clare.

Întrebat ce presupune, mai exact, această „reconfigurare în interiorul Coaliției” (o formulare destul de vagă, e drept), liderul PSD a lăsat de înțeles că partidul său ar putea cere nu doar schimbarea premierului, ci și modificări în ceea ce privește relația cu USR.