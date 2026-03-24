Discuții aprinse în Guvern pe tema prețului la pompă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a cerut tăierea imediată a taxelor la carburanți, dar s-a lovit de opoziția premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare (PNL), care condiționează măsura de atingerea unui prag de 11 lei pe litru.

Propunerea ministrului Energiei

Bogdan Ivan a insistat la finalul săptămânii trecute ca taxele aplicate carburanților (atât TVA, cât și acciza) să fie diminuate imediat. Argumentul său a fost simplu: doar o intervenție directă asupra taxării poate genera un efect vizibil și rapid pentru consumatori, mai ales într-un moment în care piața este puternic afectată de volatilitatea internațională.

Replica liberalilor: pragul de 11 lei

Numai că premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, văd lucrurile puțin diferit. Aceștia au pledat pentru o abordare mult mai prudentă. Dar ce înseamnă, pe bune, această prudență? Ei bine, cei doi liberali susțin că reducerea taxelor ar trebui luată în calcul doar în scenariul extrem în care prețul la pompă ar sări de pragul de 11 lei pe litru. O intervenție prematură, spun ei, ar putea afecta bugetul și nici măcar nu ar garanta ieftiniri consistente, existând riscul ca operatorii din piață să-și ajusteze adaosurile comerciale pentru a acoperi diferența.

Un compromis fragil și nemulțumiri în PSD

În urma discuțiilor tensionate, s-a ajuns la un compromis. Guvernul va adopta mai întâi un pachet de trei măsuri incluse într-o ordonanță de urgență, iar o eventuală tăiere a taxelor va fi analizată mai târziu, doar dacă situația o va impune.

Decizia nu a picat bine în tabăra social-democrată.

Iar surse din interiorul PSD au criticat faptul că propunerile ministrului Ivan nu au fost acceptate în forma inițială, alimentând astfel tensiunile din coaliție.

Ce măsuri a luat totuși Guvernul

Dincolo de aceste dispute interne, Executivul a aprobat deja câteva măsuri concrete. A fost alocat un sprijin financiar de 620 de milioane de lei pentru fermieri, bani destinați subvenționării motorinei pe parcursul anului 2026. În același timp, a fost prelungită și schema de sprijin pentru transportatori, care prevede compensarea creșterii prețului la motorină.

Guvernul a exclus însă categoric posibilitatea plafonării prețurilor la combustibili. Specialiștii avertizează că o astfel de măsură ar putea crea dezechilibre majore în piață și ar putea duce chiar la penurie.