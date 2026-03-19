FBI îl investighează pe un fost oficial Trump pentru scurgeri de informații secrete

Un fost înalt oficial din serviciile de informații, aliat al lui Trump, este investigat de FBI pentru presupuse scurgeri de informații clasificate. Ancheta a început chiar înainte ca Joe Kent, directorul Centrului Național de Contraterorism, să își anunțe marți demisia în semn de protest față de războiul cu Iranul.

Demisie cu scandal

Joe Kent, un fost Beretă Verde care îi raporta Directorului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a declarat că nu este de acord cu decizia de a porni un război împotriva Iranului. În opinia sa, regimul de la Teheran nu reprezenta „o amenințare iminentă”, așa cum a susținut administrația Trump.

Ancheta FBI, o surpriză?

Dar stai puțin, lucrurile sunt mai complicate. Ancheta FBI pentru scurgere de informații clasificate a început, conform surselor, înainte ca Joe Kent să își facă publică plecarea.

Ancheta era deja în desfășurare.

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții FBI au refuzat să comenteze. Nici Casa Albă și nici Biroul Directorului Național de Informații nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii miercuri seară.

„Vor încerca să mă discrediteze”

Iar Kent pare să se fi așteptat la o reacție dură. Într-un interviu acordat lui Tucker Carlson miercuri (primul de la demisia sa), acesta a anticipat că vor exista încercări de a-l discredita pentru gestul său de protest. Pe bune, v-ați fi așteptat la altceva de la un fost Beretă Verde?

„Înțeleg că, prin modul în care am plecat și prin scrisoarea pe care am scris-o, există părți ale acestei administrații care vor veni după mine și vor încerca să mă discrediteze”, a afirmat Kent. El a adăugat însă că ar saluta o șansă de a vorbi direct cu președintele Donald Trump.

„Înțeleg asta, dar cred că președintele este cineva care ascultă. Și cred că el ascultă, nu neapărat doar pe mine și pe tine, ci cred că ascultă o mulțime de oameni diferiți, pentru că sunt convins că știe, la un nivel fundamental, că acest lucru nu merge bine și că trebuie să găsească o cale prin care să ieșim din asta.”

Reacția oficială, între tăcere și replici pe X

Fosta șefă a lui Kent, Tulsi Gabbard, a reacționat la comentariile acestuia printr-o postare pe rețeaua X. Ea a scris că președintele este responsabil pentru a determina ce se califică drept o amenințare iminentă, iar biroul său acționează pentru a coordona informațiile care îi oferă lui Trump cele mai bune date posibile.

Numai că, în timpul unei audieri în Congres de miercuri, Gabbard a refuzat să răspundă dacă ea consideră că programul nuclear al Iranului reprezintă o „amenințare iminentă”.