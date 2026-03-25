Ministerul Energiei aşteaptă datele de la Ministerul Finanţelor pentru a putea discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză. Anunțul a fost făcut miercuri de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care presează pentru un mecanism care să atenueze șocul creșterii prețurilor la pompă.

Datele de la Finanțe, cheia mecanismului

Liderul PSD a explicat, la Parlament, după discuțiile cu sindicatele, că deși exista în plan o ordonanță de guvern pe tema energiei, lucrurile s-au amânat. Acum, totul depinde de cifrele pe care le va furniza Ministerul Finanțelor. E drept că fără aceste date, orice discuție despre un mecanism de compensare rămâne pur teoretică.

„Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Viteză mai mare, vă rog

Iar în ceea ce privește anunțul Guvernului că încasările suplimentare din TVA nu vor rămâne la buget, ci vor fi folosite pentru a atenua impactul scumpirilor, Grindeanu a arătat că „lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”. intenția e bună, dar implementarea lasă de dorit. V-ați gândit vreodată de ce durează atât de mult până când deciziile politice se văd, concret, în buzunarul nostru?

„Eu cred că trebuie acele măsuri despre care am discutat şi cu ministrul Energiei, am discutat şi cu colegii ceilalţi din guvern, care ţin seama de această variabilă, pentru că nu poţi să ştii cum va fi preţul pe o perioadă foarte lungă. E un mecanism pe care, în primul rând, îl pui la punct cu datele care îţi vin dinspre Finanţe. De aceea, ministrul Energiei a propus această schemă, dar input-urile trebuie să vină, clar, dinspre Finanţe. Ceea ce a spus Guvernul acum, legat de încasările suplimentare, e foarte bine”, a subliniat liderul PSD.

Acesta a menționat că PSD a cerut încă de săptămâna trecută punerea la punct a acestei scheme (o solicitare rămasă, se pare, fără un răspuns concret).

Apeluri publice și atât

Întrebat ce pârghii mai are la dispoziție pentru a grăbi lucrurile, liderul social-democrat a fost tranșant.

„Mai mult decât a face apeluri publice, din acest punct de vedere, n-am ce să fac”, a afirmat Grindeanu.

PSD cere oficial măsuri suplimentare

Dar presiunea nu este doar una de culise. Partidul Social Democrat a solicitat, tot miercuri, Guvernului să completeze măsurile anunțate pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți, insistând pe reducerea accizelor. Social-democrații consideră că măsurile actuale sunt pur și simplu insuficiente în raport cu majorările recente de la pompă.

Mai mult, aceștia amintesc într-un comunicat că propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate încă de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, includeau și diminuări ale accizelor sau chiar scutiri totale pentru motorina utilizată în agricultură.