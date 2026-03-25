Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac ironic la adresa premierului Ilie Bolojan și a unor lideri PNL, acuzându-i că trimit „bezele” către Alianța pentru Unirea Românilor. Liderul social-democrat a reafirmat excluderea totală a unei alianțe cu AUR și a declarat că partidul său este pregătit să treacă în opoziție, susținând că „există majoritate și fără PSD”.

Niciodată alianță cu AUR

Poziția lui Grindeanu este una fermă și, se pare, non-negociabilă. Într-o intervenție la România Tv, miercuri seară, liderul PSD a ținut să sublinieze pentru a treia oară refuzul categoric de a colabora cu AUR pentru formarea unei majorități parlamentare. Dar de ce atâta insistență?

„Aici sunt tranşant şi cred că e a treia oară când spun acest lucru. Prima oară l-am spus la Bucureşti după întâlnirea cu sindicatele, a doua oară l-am spus aici, la Bruxelles, la întâlnirea cu secretarul general al Partidului Socialist European, a treia oară l-am spus: PSD nu face alianţă şi nu face majoritate cu AUR”, a declarat Grindeanu.

Iar argumentele sale merg și mai departe, explicând de ce o astfel de mișcare este imposibilă. „Este exclus lucrul ăsta, s-a văzut şi săptămâna trecută în Parlament. Dacă am fi vrut să facem acest lucru, credeţi-mă că ne era foarte simplu să-l facem şi ar fi trecut foarte rapid anumite amendamente. Şi doi, nu vom susţine un guvern minoritar”, a completat președintele PSD.

PSD, gata de opoziție

În condițiile în care o alianță cu AUR este scoasă din calcul, se pune firesc întrebarea viitorului politic al social-democraților. Întrebat direct dacă partidul este pregătit să își asume rolul de partid de opoziție, răspunsul lui Grindeanu a fost scurt și la obiect.

„clar”.

Acesta a sugerat că există deja variante pentru formarea unei majorități fără implicarea social-democraților, aruncând din nou săgeți către partenerii de guvernare.

Bezele politice de la PNL

Adevărata țintă a atacului pare să fie, de fapt, PNL și premierul Ilie Bolojan. Grindeanu acuză o anumită ambiguitate a liberalilor în relația cu AUR, folosind o metaforă dulceagă pentru a descrie aceste apropieri.

„clar. Există majoritate şi fără PSD. Am văzut bezelele pe care le-a trimis şi prim-ministrul, şi anumiţi lideri marcanţi, anumiţi, unii nu, alţii da, de la PNL către AUR. E treaba lor”, a afirmat liderul PSD.

Numai că social-democrații par deciși să își vadă de propriul drum, indiferent de jocurile politice făcute de alții. „Noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi şi pentru drumul pe care apucă PSD-ul. Am spus ceea ce excludem din start, văd că alţii n-o fac, e treaba lor”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Oficialul PSD a mai precizat că nu dorește să intre într-o dezbatere despre nume de persoane sau partide (deși tocmai o făcuse), ci preferă să se concentreze pe măsurile luate de actuala guvernare și pe corectarea celor care nu au fost bune.