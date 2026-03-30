Premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și cel al Energiei, Bogan Ivan, se reunesc luni dimineață pentru a stabili un nou set de măsuri care să limiteze prețurile la carburanți. Întâlnirea vine în contextul în care prețurile la pompă continuă să crească, în ciuda măsurilor deja adoptate. Pe masa discuțiilor se află două variante principale: reducerea cotei standard de TVA de 21% sau a accizei.

Ședință de urgență la Palatul Victoria

Deși în România a fost instituită o situație de criză pe plan energetic de câteva zile, efectele la pompă întârzie să apară. Ba chiar lucrurile stau pe dos, prețurile continuând să urce. Acesta este motivul pentru care, în jurul orei 09:00, liderii Guvernului se întâlnesc într-o ședință de lucru pentru a găsi soluții rapide, aplicabile chiar din zilele următoare. Dar de ce a fost nevoie de o nouă întâlnire la doar câteva zile după adoptarea altor măsuri?

Simplu. Prețurile nu doar că nu au stagnat, ci au continuat să crească.

Soluțiile propuse de ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că singurele soluții reale pot veni doar din zona de fiscalitate. Într-o conferință de presă susținută duminică la Brăila, acesta a detaliat cele două opțiuni pe care le consideră viabile. Până la urmă, logica sa este că banii încasați suplimentar de stat din TVA-ul aplicat la prețuri mai mari ar trebui să se întoarcă la cetățeni.

„O scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor. (…) Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opţiune, şi doi – reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de-o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţurilor, încasare suplimentară din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanţe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză în domeniul carburanţilor. Iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor”, a declarat ministrul Ivan.

Viziuni diferite în Coaliție

Numai că premierul Ilie Bolojan pare să aibă o altă perspectivă. Acesta a transmis că o reducere a cotei de TVA ar putea fi imposibilă, având în vedere contextul european actual. E drept că premierul pare să încline mai degrabă spre varianta reducerii accizei.

Iar o decizie finală este așteptată rapid. Ilie Bolojan a anunțat că un nou set de măsuri va fi luat „până la finalul zilei de luni”.

Finanțele pregătesc acciza dinamică

În paralel, Ministerul Finanțelor lucrează deja la o soluție tehnică. Alexandru Nazare a anunțat încă de vineri, după reuniunea Eurogroup, că ministerul său pregătește o ordonanță de urgență. Actul normativ ar urma să introducă un mecanism de accize dinamice la carburanți, o soluție gândită special pentru a atenua creșterile bruște de prețuri (cum este cea din criza energetică actuală) și pentru a oferi o oarecare predictibilitate șoferilor.