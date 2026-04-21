Incendiu la CET Vest schimbă rutina a mii de bucureșteni

Alimentarea cu apă caldă pentru aproximativ 2.300 de blocuri din București a fost reluată după incendiul de la CET Vest. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că nu au existat întreruperi în furnizarea de energie electrică pentru locuitorii orașului.

Intervenție rapidă într-o seară cu probleme la CET Vest

Luni seară, la centrala termoelectrică CET București Vest a izbucnit un incendiu care a necesitat intervenția promptă a pompierilor. Aceștia au folosit mai multe autospeciale și cisterne pentru a asigura apa necesară stingerii. Două transformatoare de 110/6 kV, folosite pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei, au fost afectate.

Transformatoarele centralei cu ciclu combinat nu au avut de suferit, astfel că sistemul a continuat să funcționeze fără probleme majore. După câteva ore, pompierii au reușit să stingă incendiul în timpul nopții. Marți dimineață, cinci autospeciale au rămas la fața locului pentru supraveghere și răcire, pentru a preveni reaprinderea.

Autoritățile au tratat situația cu toată seriozitatea, iar siguranța oamenilor a fost pe primul loc pe toată durata intervenției. Chiar dacă incidentul a fost grav, intervenția rapidă a limitat efectele negative pentru locuitori.

Blocuri fără apă caldă și reacții în lanț

Cel mai vizibil efect a fost întreruperea temporară a apei calde pentru aproximativ 2.300 de blocuri din cele peste 9.200 racordate la rețeaua CET Vest. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a urmărit constant situația și a cerut măsuri urgente încă din timpul nopții, pentru a limita efectele incendiului.

„Alimentarea cu apă caldă a fost reluată în jurul prânzului, după ce, în cursul dimineţii, aproximativ 2.300 de blocuri au fost afectate, dintr-un total de 9.216. Pe tot parcursul intervenţiei, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Bucureşti nu a fost întreruptă.”

Ministrul Energiei a mulțumit echipelor implicate pentru intervenția rapidă și coordonată: „Mulţumesc echipelor Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) şi Transelectrica, pompierilor ISU şi tuturor celor implicaţi pentru intervenţia rapidă şi coordonată.”

Energia rămâne stabilă în București

Ministerul Energiei a precizat: „Nu au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul Bucureşti, funcţionarea sistemului fiind asigurată în parametri normali prin Sistemul Energetic Naţional, operat de Transelectrica. Din evaluările preliminare, incendiul a cuprins două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei, fără a afecta transformatoarele centralei cu ciclu combinat. Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii, iar în prezent este în desfăşurare procedura de stabilire a intervenţiilor tehnice necesare pentru reluarea activităţii în condiţii de siguranţă.”

În timpul incendiului, o singură stație de 110 kV, IREMOAS, a rămas fără curent. Alimentarea a fost repornită rapid, fiind afectați doar 7 MW pentru circa 8 minute, fără ca populația să simtă efecte.

Ce se întâmplă în culise după stingerea incendiului

După stingerea incendiului, echipele tehnice au început să evalueze instalațiile pentru a stabili ce reparații sunt necesare pentru repornirea activității în siguranță. Se lucrează la identificarea daunelor și la planificarea intervențiilor pentru ca centrala să revină la parametri normali.

Ministrul Bogdan Ivan ține legătura cu toți operatorii din domeniu, inclusiv ELCEN, pentru a asigura continuitatea alimentării și revenirea completă la funcționarea normală a sistemului. Procedurile tehnice continuă, iar siguranța rămâne prioritară.

Specialiștii verifică fiecare componentă afectată pentru a elimina orice risc la repornirea activității. Autoritățile promit să comunice transparent următorii pași și să informeze populația despre evoluția situației.

Ce urmează după noaptea cu foc la CET Vest

Incidentul de la CET Vest a arătat cât de importantă este infrastructura energetică și cât de repede pot reacționa autoritățile când apar probleme. Chiar dacă mulți bucureșteni au avut de suferit temporar din cauza lipsei apei calde, s-au evitat consecințe mai grave, iar alimentarea cu energie electrică nu a fost afectată la nivelul orașului.

Lucrările de evaluare și reparație vor continua în zilele următoare. Este de așteptat ca autoritățile să ofere detalii despre cauzele incendiului și despre modul în care va fi reluată complet activitatea la CET Vest. Până atunci, locuitorii celor 2.300 de blocuri afectate au din nou apă caldă, iar întreaga capitală are energie electrică fără probleme.