Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului, România având acum, pentru prima dată, acest concept definit în legislația națională. Cu un vot covârșitor de 284 de voturi „pentru”, un singur vot „contra” și două abțineri, actul normativ, în calitate de cameră decizională, stabilește pedepse extrem de dure. Fapta va putea fi sancționată cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

Ce este, de fapt, femicidul

Depusă pe 29 octombrie 2025, legea a beneficiat de o susținere fără precedent, fiind semnată de peste 270 de parlamentari de la toate partidele politice. Dar ce înseamnă, mai exact, acest termen? Potrivit noului act normativ, „femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”.

Mai mult, legea aduce și alte noutăți importante. Se introduce protecție specială pentru orfanii femicidului, care sunt recunoscuți ca victime directe și beneficiază de măsuri de ocrotire imediată. Se stabilesc pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor. Și, poate cel mai important, în cazurile de violență de gen, acțiunea penală va putea fi declanșată din oficiu, fără a mai fi necesară o plângere prealabilă din partea victimei.

Cifrele din spatele legii

Necesitatea unei astfel de legi este susținută de statistici sumbre. Anul trecut, în România au avut loc 59 de cazuri de femicid. Asta înseamnă că, lunar, aproximativ cinci femei au fost ucise.

Sau, ca să înțelegem mai bine gravitatea, o femeie este ucisă în medie o dată la șase zile.

Iar datele din expunerea de motive a proiectului sunt la fel de clare. „Din cele 33 de infracţiuni de omor comis asupra unui membru de familie înregistrate de IGPR în cele 8 luni ale anului 2025 (până la depunerea proiectului de lege n.red), 69% au fost femicide comise de un membru al familiei (23 de femei/fete ucise)¹. În medie, aproximativ 3 cazuri de femei/fete ucise pe lună de un membru de familie”.

Controverse în Parlament pe tema suprareglementării

Numai că, deși proiectul a avut o susținere masivă, nu au lipsit vocile critice care au acuzat o suprareglementare. Deputata neafiliată Raisa Enachi, singura care a votat împotrivă, a transmis de la tribuna Camerei Deputaților: „Există deja reglementare în Codul Penal. Introducerea unor noi clauze agravante duce la confuzie juridică”.

Replica a venit rapid de la inițiatoarea proiectului, Alina Gorghiu. „Este foarte simplu să desființezi un proiect când nu ai lucrat la el și să arunci cu noroi de pe margine”, i-a transmis aceasta.

E drept că obiecția suprareglementării a fost auzită și în timpul dezbaterilor de la Senat. Senatoarea AUR Cristina Dumitrescu, deși a anunțat votul favorabil al partidului său, a ținut să precizeze: „AUR va vota pentru acest proiect legislativ, pentru că suntem un partid creştin, pentru că preţuim familia, pentru că nu ne dorim violenţă domestică, însă vreau să vă spun că avem de a face cu o suprareglementare. Omorul calificat există în legislaţia românească, iar o crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil”.

Proiectul merge acum la președintele României pentru promulgare.