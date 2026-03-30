Tensiunile din coaliție ating un nou prag. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis luni, 30 martie, un mesaj tranșant către partenerii de guvernare, subliniind că PNL nu va renunța la premierul Ilie Bolojan. liberalii au stabilit „foarte clar” că nici PSD, nici alte partide din coaliție nu decid cine va fi prim-ministrul din partea lor.

Susținere fără echivoc pentru Bolojan

Se pregătește PSD de o ieșire de la guvernare? Întrebat despre acest scenariu și despre posibilitatea ca PNL să rămână într-un guvern minoritar susținut de AUR, Mircea Abrudean a oferit un răspuns detaliat. El a insistat pe sprijinul total al partidului pentru actualul șef al Executivului.

„Haideți să vedem ce se va întâmpla când se va întâmpla. Deocamdată avem parte de declarații politice, foarte multe, foarte energice, pot să le înțeleg. E dreptul fiecăruia să facă asta. Vom vedea la momentul la care se vor lua decizii în acest sens ce va face PNL. PNL cu siguranță susține o abordare responsabilă, așa cum a făcut-o de la începutul acestei coaliții, în jurul acestui premier, Ilie Bolojan, care are susținerea fără echivoc a Partidului Național Liberal. Ați văzut și la ultimul BPN același lucru”, a afirmat Abrudean la Senat.

PSD poate să ceară orice

Dar ce se întâmplă dacă social-democrații cer explicit înlocuirea lui Ilie Bolojan? Răspunsul președintelui Senatului a fost direct și fără ocolișuri. Lucrurile par a fi bătute în cuie pentru liberali.

„PSD poate să ceară ceea ce consideră necesar, PNL merge înainte cu acest premier”, a spus el.

Nu există nicio flexibilitate în această privință.

„Nu există un astfel de scenariu. PNL a transmis foarte clar că nu stabilește nici PSD, nici alt partid din coaliție cine este premier de la PNL sau cine e ministrul de la PNL. Rămânem la această decizie”, a subliniat Abrudean, închizând practic orice discuție pe această temă.

Nicio reîmpărțire a ministerelor

Iar discuția nu se oprește aici. O altă variantă vehiculată a fost cea a unei reîmpărțiri a portofoliilor în coaliție, o idee invocată de PSD. Numai că nici acest scenariu nu este luat în calcul de conducerea PNL, care se bazează pe înțelegerea inițială (cea care a stat la baza formării actualei guvernări).

Potrivit lui Abrudean, „este un acord al coaliției care prevede un premier și o așezare a ministerelor” și nu se poate discuta despre „ceva ipotetic”. De ce? Pentru că, în viziunea sa, „nu există varianta post Bolojan pentru PNL”.

În ceea ce privește un posibil scenariu politic după data de 20 aprilie, președintele Senatului a menționat că încă nu a fost luată o decizie, iar opțiunile vor fi analizate la momentul respectiv. Chiar dacă social-democrații ar ieși de la guvernare, Mircea Abrudean spune că dialogul în Parlament rămâne posibil și necesar, evitând însă să anticipeze evoluțiile politice.