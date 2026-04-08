Ministerul Muncii pregătește un sprijin de urgență pentru cei peste 1.050 de salariați de la Damen Shipyards Mangalia, după ce șantierul naval a intrat în faliment. Fiecare angajat afectat ar urma să primească un ajutor financiar de 5.000 de lei, o măsură menită să limiteze impactul social și economic asupra comunității locale.

Un ajutor de 5.000 de lei pentru fiecare angajat

Prezent miercuri, 8 aprilie 2026, în mijlocul muncitorilor, ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că protejarea drepturilor salariaților este o prioritate constantă. Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat acum în dezbatere publică, fiecare salariat afectat de situația de la Damen va primi o sumă de 5.000 de lei. E drept că ajutorul se acordă fără a se ține cont de veniturile personale sau familiale.

Suma totală estimată pentru această măsură se ridică la aproximativ 6 milioane de lei. Dar cum se vor acorda, mai exact, acești bani? Sprijinul financiar va putea fi acordat fie în numerar, fie prin transfer bancar, pe baza unei simple declarații pe proprie răspundere. Cererile pentru acordarea ajutorului pot fi depuse până la data de 10 decembrie 2026, după ce proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ și aprobat de Guvern (în urma consultării publice).

Ministrul Muncii, un discurs personal în fața muncitorilor

Iar discursul ministrului Florin Manole a fost neașteptat de personal, încercând să rezoneze cu situația dificilă a angajaților. Acesta a reafirmat că muncitorii nu sunt responsabili pentru dificultățile companiilor la care lucrează.

„Am spus de fiecare dată că protejarea drepturilor salariale ale angajaților este o prioritate și ne-am ținut de acest angajament. Angajații de la Damen, Liberty, Romaero care își fac treaba nu au nicio vină pentru dificultățile prin care trec companiile și este esențial ca ei să beneficieze de drepturile care li se cuvin. Vom continua să folosim toate instrumentele legale pentru a sprijini salariații. Dincolo de functii si de orice, credeti-ma ca inteleg foarte bine prin ce treceti. Eu m-am nascut la Slobozia, Ialomita, aproape de aici. Mama si tata au lucrat la abatorul din Slobozia, care la un moment dat i-a trimis pe toti acasa. In 97, 98, nu mai tin minte, oricum eram mic, nu mai imi aduc aminte multe detalii, dar tin minte ce inseamna ca un intreg oras, cum era Slobozia atunci si cum e Mangalia acum, sta intr-o industrie. Abatorul de carne si fabrica de ulei tineau toate familiile din oras si stiu ce inseamna. Am trait-o atunci, e motivul pentru care inteleg viata de muncitor, cu toate obligatiile si toate presiunile. Inteleg cand ziceti ca nu e in regula cu plecat in strainatate. Mama a fost in Spania din 2007 pana in 2019, a fost la munca in agricultura, ca sa nu credeti ca s-a dus sa conduca vreo banca si imi trimitea 10.000 de euro pe luna. De asta am venit aici. De asta nu am venit pana nu am avut certitudinea ca ce era in dreptul nostru am reusit sa facem, ca Minister al Muncii. Si daca din punct de vedere administrativ Ministerul si-a facut treaba, nu zicem ca ne-am facut treaba si la revedere. Nu la revedere, ca ministru al Muncii nu imi doresc 1.051 de someri pe langa asta, imi doresc oameni care sa aiba de lucru. Inseamna venituri mult mai mari, inseamna sa produci niste lucruri, sa ai o viata sociala, un statut social. Lasati bugetul statului, ca e bine, nu ascultati prostiile astea. Daca oamenilor le e bine si daca oamenii au de lucru, si bugetului ii e bine”, a declarat Florin Manole.

Falimentul șantierului naval din Mangalia a intervenit după ce creditorii au respins planul de reorganizare, generând un șoc în industria navală și în economia locală.

O perspectivă personală, rar întâlnită la un oficial.

Plăți de peste 82 de milioane de lei și în martie

Intervenția statului nu este singulară. Nu-i chiar prima dată când autoritățile deblochează fonduri pentru plata salariilor restante în companii din industria grea. Chiar în luna martie, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost făcute plăți în valoare totală de peste 82 de milioane de lei.

Atunci au fost vizați 4.687 de angajați. Dintre aceștia, 2.946 erau de la Liberty Galați, 1.031 de la Damen Shipyards Mangalia și 710 de la Romaero București.

Dar sindicatele, deși salută inițiativa, atrag atenția că este nevoie de măsuri pe termen lung, care să vizeze menținerea locurilor de muncă și relansarea economică. Autoritățile admit că sprijinul financiar actual este o soluție temporară. În lipsa unor soluții sustenabile, există riscul ca efectele falimentului să continue să influențeze negativ economia locală și nivelul de trai al comunității din Mangalia.