Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole, trage un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a seniorilor din România. Acesta afirmă că pensionarii sunt categoria socială cea mai puternic lovită de inflație, subliniind că persoanele cu venituri sub 3.000 de lei reușesc cu greu să acopere cheltuielile lunare esențiale.

Cei mai vulnerabili în fața inflației

Într-o intervenție la Antena 3, Florin Manole a fost tranșant. El a explicat că actualul context economic, marcat de creșterea generalizată a prețurilor, îi afectează disproporționat pe cei cu venituri mici, în special pe pensionari. Iar principala problemă este erodarea dramatică a puterii de cumpărare.

„Puterea de cumpărare a scăzut cel mai mult la pensionari”, a declarat ministrul.

Venituri cheltuite integral pe supraviețuire

Lucrurile stau și mai prost pentru o anumită categorie. Ministrul a detaliat exact cum arată bugetul lunar pentru un senior cu o pensie sub pragul de 3.000 de lei. Hai să fim serioși, nu vorbim aici de economii sau de planuri de viitor.

„Cei care au sub 3.000 de lei îşi cheltuie banii în pieţe pe alimente şi cumpără medicamente, nu pot economisi sau face nu ştiu ce investiţii”, a explicat Manole. V-ați întrebat vreodată cum este să trăiești lună de lună fără nicio plasă de siguranță financiară?

O percepție publică greșită

Dar ministrul Muncii contrazice și percepția publică destul de răspândită conform căreia pensionarii ar beneficia de nenumărate „pomeni” sociale. Până la urmă, realitatea este mult mai dură și mai nuanțată. Potrivit lui Manole, acești oameni sunt, de fapt, printre cei mai umiliți, fiindcă au ajuns la bătrânețe la mila statului după decenii de muncă (adesea pe salarii foarte mici) care le-au generat pensii insuficiente pentru un trai decent.

Pachetul social, o necesitate

În acest context economic dificil, presiunea asupra seniorilor este constantă și accentuată de fiecare scumpire. Tocmai de aceea, Florin Manole a insistat că pachetul social propus de PSD nu este un moft, ci este „mai mult decât necesar” pentru a oferi un sprijin real acestei categorii vulnerabile.