Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un avertisment serios cu privire la efectele dezinformării asupra sănătății publice, în cadrul unui discurs susținut joi seară la Gala Colegiului Medicilor. El a criticat dur tendința tot mai vizibilă a românilor de a nu-și mai vaccina copiii, punând o întrebare tranșantă despre consecințele ignorării științei.

Războiul informațional lovește în sănătate

În fața medicilor prezenți la evenimentul „Medic pentru România. România medicală contează”, Nicușor Dan a vorbit fără ocolișuri despre un fenomen absurd. Cum vine asta ca unii să aleagă o simplă reclamă de pe internet în detrimentul sfatului unui specialist?

„Dar cel mai important lucru pe care cred eu că am să vi-l transmit în seara asta este despre războiul informațional, care vă afectează profesia, și sfatul meu despre ce putem să facem, pentru că nu e posibil, sau pare absurd, ca între un medic care a făcut șase ani de facultate, a făcut trei, patru sau cinci ani de rezidențiat, și care spune ceva, și o reclamă pe internet care spune altceva, tu să alegi reclama de pe internet. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns ca oameni să nu mai vrea să își vaccineze copiii? Câți oameni au murit în România pentru că au ignorat știința?”, a transmis președintele.

Mai mult, a indicat și o sursă a acestui fenomen. „Ca toată Europa, suntem supuși unui război informațional, știm și cine îl face, Rusia, știm și de ce, pentru a scădea încrederea în democrație însăși, adică în posibilitatea oamenilor ca, prin discuții între ei, să își decidă singuri viitorul, și bineînțeles că asta a afectat și zona de medicină, pentru că e o zonă sensibilă pentru oameni”.

Un apel la echilibru

Dincolo de problemele acute, discursul a atins și nevoia de a privi sistemul medical românesc cu mai multă onestitate, fără a cădea în extreme.

„Sfatul meu, și nu numai pentru zona medicală, este să ne învățăm să nu mai trăim de la o extremă de la alta. Pentru că azi spunem că totul e un dezastru, nimic nu funcționează, e o nenorocire, sistemul medical e o nenorocire. Mâine venim și spunem că dimpotrivă, am construit, am dezvoltat, totul e minunat. Deci trebuie să ne asumăm lucrurile așa cum sunt”, a punctat Nicușor Dan.

E drept că a recunoscut și existența unor probleme reale. Dar a subliniat și progresul clar din ultimii 20 de ani. „clar că distribuția banilor pe care românii îi plătesc pentru sistemul de sănătate nu este optimă, pe de o parte. Pe de altă parte, suntem mult mai bine decât eram acum 20 de ani. Suntem mult mai bine decât multe din țările care sunt în jurul nostru și care au avut, la un moment dat, aceleași perspective de dezvoltare pe care le avem noi. Deci sfatul meu este să reușim să ne uităm cu onestitate și cu echilibru la ce suntem noi, inclusiv în ceea ce privește sistemul medical”.

Recunoștință pentru medici

Înainte de a intra în subiectele sensibile, președintele a ținut să mulțumească medicilor pentru eforturile lor, adesea trecute cu vederea de publicul larg.

„Știți, noi, oamenii, avem o problemă în general. Ne obișnuim cu normalitatea. Adică ni se pare normal ”mă doare ceva, mă duc la medic”, ”are copilul o problemă noaptea, găsesc pe cineva”, și măcar în momente festive ca ăsta să ne aducem aminte că, pentru a fi medic, faci șase ani de facultate, faci rezidențiate, faci nu știu câte gărzi, și să spunem asta românilor. Deci mulțumesc din partea mea pentru efortul pe care l-ați făcut și pe care îl faceți”, a transmis acesta.

Până la urmă, e un efort pe care mulți îl uită.

Iar soluția propusă de Nicușor Dan implică o schimbare de atitudine chiar din partea medicilor. Nu mai este de ajuns doar profesionalismul la locul de muncă. „Și acum, ce este de făcut: din păcate, nu mai ajunge ca fiecare dintre noi să își facă meseria așa cum a învățat să o facă. Nu e suficient… Este obligatoriu ca fiecare dintre noi să iasă din zona de confort și să se lupte pentru acele valori pentru care s-a pregătit la școală – pentru adevărul științific, pentru adevărul medical”.