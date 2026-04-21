Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 21 aprilie, decizia conducerii partidului de a nu mai guverna alături de PSD, după ce social-democrații și-au retras sprijinul politic. Este a opta oară în ultimii 12 ani când liberalii jură că nu vor mai colabora cu social-democrații, de fiecare dată ajungând din nou la aceeași masă. De data asta, pare serios.

Rezoluție adoptată în unanimitate

Liberalii s-au reunit marți la ora 10:00 într-o ședință-cheie, iar la final au adoptat în unanimitate o rezoluție de sprijin pentru premier. Documentul califică decizia PSD de a provoca o criză politică drept „un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare”, menționând inclusiv întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene. Mai mult, PNL reconfirmă că, dacă PSD va declanșa efectiv o criză, liberalii nu vor mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune.

„Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal şi Grupurile Parlamentare ale PNL îşi reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării şi pentru implementarea reformelor asumate în faţa românilor, prin programul de guvernare. PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate”, se arată în textul rezoluţiei.

O istorie a rupturilor anunțate

Iar povestea acestor despărțiri repetate începe în februarie 2014. Atunci, PNL era parte din Uniunea Social Liberală (USL), alianța care câștigase alegerile din 2012 cu o majoritate zdrobitoare. Din cauza tensiunilor interne, Crin Antonescu, președintele PNL de la acea vreme, a decis retragerea miniștrilor liberali din guvernul Ponta și trecerea în opoziție.

Cinci ani mai târziu, în noiembrie 2019, PNL a reușit să răstoarne guvernul Viorica Dăncilă printr-o moțiune de cenzură, instalându-l pe Ludovic Orban ca premier.

Mesajul era clar.

Scopul declarat nu era o simplă alternare la putere, ci eliminarea PSD din pozițiile de influență pentru a repara instituțiile statului.

De la Cîțu la Ciucă, promisiuni similare

Numai că, hai să vedem, istoria s-a repetat. În 2021, premierul de atunci, Florin Cîțu, aflat în conflict cu partenerii de la USR, declara sus și tare că exclude categoric orice înțelegere cu PSD. A guverna cu social-democrații ar fi fost, spunea el, o trădare a alegătorilor. Pe 25 noiembrie 2021, PNL a semnat acordul de coaliție cu PSD și UDMR, iar Nicolae Ciucă a devenit premier.

Apoi, pe 3 noiembrie 2023, sub conducerea aceluiași Nicolae Ciucă, PNL a votat la Sinaia strategia „Prin noi înșine”, care prevedea candidaturi pe liste proprii la toate alegerile din 2024, fără alianță cu PSD. Era o recunoaștere a costului electoral al asocierii. Spre finalul campaniei din toamna lui 2024, Ciucă a întărit mesajul. Pe 19 octombrie, a declarat răspicat: „Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliție cu PSD”.

Ultimatumul din martie 2026

Dar spirala tensiunilor a continuat și după instalarea Guvernului Bolojan. După atâtea jurăminte încălcate, mai poate fi cineva surprins? Pe bune, contextul s-a schimbat, dar obiceiurile vechi mor greu. Pe 23 martie 2026, forurile de conducere ale PNL au adoptat o altă rezoluție formală (una premergătoare celei de azi) prin care avertizau că, dacă PSD va provoca căderea guvernului, liberalii nu vor mai accepta nicio formulă de guvernare alături de ei.

Acum, după ce PSD a făcut pasul și i-a retras sprijinul lui Bolojan, liberalii par să-și fi pus în aplicare amenințarea. Declarația fermă a premierului pare să închidă, cel puțin pentru moment, un nou capitol al acestei relații tumultuoase: „Nu vom mai face coaliție cu PSD”.