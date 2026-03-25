Partidul Național Liberal face un apel direct la responsabilitate și dialog în interiorul coaliției de guvernare. Tensiunile generate de scumpirea carburanților au atins un punct critic, iar liberalii îi recheamă pe partenerii social-democrați la masa discuțiilor, departe de declarațiile publice.

Provocări reale pentru români

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, PNL subliniază că România se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă. Creșterea accelerată a prețurilor la combustibili, efectele unui conflict internațional imprevizibil și provocările implementării bugetului recent adoptat pun o presiune uriașă pe economie și pe cetățeni. Liberalii sunt tranșanți în această privință.

„Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetățenii români și față de care Guvernul are obligația să răspundă cu măsuri concrete”, menționează PNL în comunicat.

Un apel direct către social-democrați

Liberalii îi îndeamnă pe partenerii social-democrați să revină la masa negocierilor și să abordeze problemele economice prin dialog direct, nu prin mesaje transmise prin presă. Până la urmă, cum altfel se poate guverna eficient? PNL consideră că disputele interne trebuie rezolvate în spatele ușilor închise, pe baza unor argumente tehnice.

„Înțelegem că există nemulțumiri și puncte de vedere diferite în interiorul coaliției. Există mecanismele potrivite pentru a le exprima și soluționa. Pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă, ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor”, transmit liberalii.

Mesajul este clar.

Avertisment privind măsurile populiste

Formațiunea liberală atrage atenția că subiecte sensibile precum reducerea accizelor sau plafonarea prețurilor la carburanți (o temă extrem de populară) trebuie tratate cu maximă seriozitate. Astfel de decizii necesită analize de impact riguroase și, mai ales, surse clare de finanțare. Hai să fim serioși, bugetul nu este un sac fără fund.

Iar PNL avertizează că astfel de măsuri nu ar trebui folosite în scopuri de imagine politică. Credibilitatea economică externă a României este în joc, iar deciziile luate pripit pot avea consecințe grave pe termen lung.

Stabilitatea guvernamentală, o prioritate

În ciuda tensiunilor evidente, liberalii își reafirmă angajamentul pentru menținerea stabilității actualei formule de guvernare. Invitația la dialog este, de fapt, o invitație la responsabilitate comună.

„PNL rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României. Îi invităm pe partenerii noștri să facă același lucru”, conchide comunicatul PNL.