Premierul Roger Cook a etichetat discuțiile despre o posibilă taxă de 25% pe exporturile de gaz drept „superficiale”. Mai mult, oficialul a avertizat deja prim-ministrul cu privire la această inițiativă, pe care o consideră contrară intereselor statului.

Discuții „superficiale”

Poziția premierului este tranșantă. Într-o declarație recentă, Roger Cook a descris întreaga dezbatere privind impunerea unei taxe de 25 de procente pe exporturile de gaze naturale folosind un singur cuvânt: „superficiale”. O caracterizare dură, care arată clar opoziția sa. Dar de ce atâta înverșunare? Până la urmă, vorbim de o taxă care ar putea aduce bani la buget, nu-i așa?

Ei bine, lucrurile stau puțin diferit sa, Cook susținând că o astfel de măsură ar lovi direct în interesele strategice ale statului pe care îl conduce.

Avertisment pentru prim-ministru

Și nu s-a oprit doar la declarații publice. Premierul a confirmat că a purtat discuții la cel mai înalt nivel, avertizându-l pe prim-ministru în legătură cu potențialele consecințe negative ale unei asemenea taxe.

Un semnal politic clar.

Gestul subliniază gravitatea cu care este privită această propunere la nivelul conducerii statului și tensiunile care pot apărea între administrația locală și cea centrală pe teme fiscale majore, mai ales când vine vorba de industrii cheie.

Miza economică a statului

Iar miza nu e deloc mică. Argumentul central al lui Roger Cook este că o taxă de 25% pe exporturile de gaz ar fi pur și simplu „împotriva intereselor statului”. Deși detaliile complete ale argumentației sale nu au fost făcute publice (cel puțin nu deocamdată), este clar că premierul consideră că beneficiile pe termen lung ale unui sector energetic neîngrădit depășesc cu mult potențialele încasări bugetare imediate generate de noua taxă.

cum va reacționa guvernul central la acest avertisment direct venit din partea unui lider de stat care apără cu fermitate o industrie vitală pentru economia sa.