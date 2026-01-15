Silviu Cazacu, primarul PNL al comunei Izvoarele din județul Giurgiu, este cercetat penal sub acuzația că a trimis mesaje și o fotografie cu conținut indecent unei fete de 13 ani. Edilul a reacționat public, susținând că este victima unei capcane și că nu cunoștea vârsta minorei, conform publicației Adevărul. El a anunțat că se autosuspendă din toate funcțiile deținute în partid.

„Am căzut într-o capcană, nu știam că vorbesc cu o minoră”

În primele sale declarații, Silviu Cazacu a recunoscut existența conversației, dar a insistat că nu a avut cunoștință de vârsta reală a fetei și a susținut că a trimis fotografia dintr-o eroare. Primarul a spus că regretă situația, pe care a prezentat-o ca pe un incident izolat și neintenționat. Acesta a descris întregul context ca fiind o înscenare menită să-i păteze imaginea.

Primarul a oferit detalii despre versiunea sa într-o declarație pentru Digi 24. „Am făcut o greșeală. Am intrat într-o conversație cu o persoană, pe o aplicație. Nu am știut că e minoră. O greșeală care s-a oprit acolo. Nu a continuat. Eu niciodată nu m-am văzut niciodată cu acea persoană. Ba din contră, mi-am cerut scuze de nenumărate ori când am aflat că acea persoană este o minoră”, a explicat Cazacu. El a adăugat că se consideră un om dedicat familiei. „Eu sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul. (…) Eu am căzut într-o capcană, neștiind că această persoană este minoră. Este o greșeală pe care o recunosc și mi-o asum”, a mai precizat edilul.

Cum a fost descoperit cazul de către părinți

Cazul a fost descoperit de părinții fetei, care au devenit îngrijorați de o schimbare bruscă în comportamentul ei. Aceștia au observat că minora era retrasă și nu mai folosea telefonul mobil, un detaliu care le-a atras atenția. Mama a verificat dispozitivul și a găsit conversațiile dintre fiica sa și primarul Silviu Cazacu.

Discuțiile arată că edilul a întrebat-o pe fată ce vârstă are, iar ea a răspuns că are 13 ani. Conversația a continuat și după ce primarul a aflat vârsta minorei. Acesta i-ar fi spus că are 45 de ani și i-ar fi trimis fotografia indecentă care face obiectul dosarului penal. După această descoperire, familia a sesizat autoritățile.

Acuzații de tentativă de mituire

Familia minorei susține că primarul ar fi încercat să îi cumpere tăcerea pentru a ascunde incidentul. Silviu Cazacu i-ar fi oferit fetei 500 de lei ca să nu dezvăluie conversațiile. Familia afirmă că banii ar fi fost livrați într-un mod neobișnuit: primarul ar fi pus suma într-o sticlă, pe care ar fi aruncat-o în curtea locuinței. Anchetatorii investighează această acuzație ca o posibilă tentativă de influențare a martorului.

Măsuri legale și politice împotriva primarului

Autoritățile au emis un ordin de protecție împotriva primarului Silviu Cazacu după plângerea depusă de familie. Măsura îi interzice să se apropie la mai puțin de 50 de metri de minoră și să o contacteze prin orice mijloc, direct sau indirect. A fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a faptelor. În plan politic, edilul și-a anunțat autosuspendarea din toate funcțiile deținute în Partidul Național Liberal (PNL) pe durata procesului.