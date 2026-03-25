Social-democrații solicită Guvernului să dispună și o reducere a accizelor, pe lângă măsurile deja anunțate pentru a combate scumpirea accelerată a carburanților. În replică, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de OUG care, printre altele, limitează adaosul comercial al operatorilor la cel mult 50% din media ultimului an.

Prea târziu și prea puțin

Intervenția Guvernului este considerată tardivă și cu efecte minime de către Partidul Social Democrat. Potrivit acestora, măsurile anunțate sunt prea mici în raport cu majorările de preț înregistrate la pompă în ultimele trei săptămâni. Poziția partidului este tranșantă.

„E prea târziu şi prea puţin! E nevoie de o intervenţie şi asupra accizelor!”, afirmă social-democraţii într-un comunicat de presă.

Iar aceasta nu este o idee nouă. PSD amintește că propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate imediat după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, includeau deja diminuări ale accizelor. Ba chiar se discuta despre o scutire totală pentru motorina utilizată în agricultură.

Impact redus asupra bugetului

Dar cum ar afecta bugetul o astfel de măsură? Social-democrații susțin că impactul ar fi redus, având în vedere că încasările din TVA au crescut odată cu prețurile. statul ar câștiga oricum mai mult din taxarea produselor mai scumpe.

„PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanţi are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creşterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piaţa de carburanţi. asa ca, nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea preţurilor la pompă pentru cetăţeni şi pentru firmele româneşti”, explică partidul. Mai mult, astfel de decizii au fost deja implementate de mai multe state din Uniunea Europeană pentru a-și proteja economiile naționale.

Ce măsuri pregătește Guvernul

În timp ce PSD cere măsuri suplimentare, Ministerul Energiei a publicat deja, marți seară, un proiect de Ordonanță de Urgență privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului. Proiectul instituie câteva măsuri concrete menite să protejeze economia și populația.

Una dintre cele mai importante prevederi este limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici (producători, importatori, distribuitori) la cel mult 50% din media adaosului înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. În plus, exportul produselor petroliere se va putea realiza doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi al ministerului de resort.

Sindicatele boicotează discuțiile

Numai că peisajul politic se complică. Blocul Naţional Sindical (BNS) a anunţat miercuri că a solicitat reprogramarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Motivul? E drept că sună birocratic: „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost realizată convocarea.

Sindicaliștii nu vor participa.

Ședința fusese anunțată de Guvern pentru ora 11.00, dar BNS a transmis clar că nu va fi prezent. În schimb, de la ora 10.30, liderul PSD, Sorin Grindeanu, are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai principalelor federaţii sindicale, o mișcare ce arată o aliniere a fronturilor împotriva măsurilor guvernamentale considerate insuficiente.