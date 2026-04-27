Partidele PSD și AUR au anunțat că vor colabora pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, precizând că discuțiile sunt deocamdată strict tehnice și nu privesc o eventuală guvernare comună.

O alianță care schimbă calculele din Parlament

PSD și AUR, două dintre cele mai importante partide din România, au decis să lucreze împreună pentru inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Această decizie a atras rapid atenția în mediul politic, fiind o mișcare rar întâlnită între aceste două formațiuni.

Marian Neacșu din partea PSD și Petrișor Peiu de la AUR au confirmat luni că au ajuns la un acord pentru a colabora la această inițiativă. Cei doi au precizat că, până acum, nu au existat discuții despre o posibilă guvernare comună sau despre împărțirea unor funcții după moțiune.

Ambii au subliniat că scopul lor este clar: demiterea actualului guvern, fără alte înțelegeri politice discutate până în acest moment. Ei au arătat că nici liderii partidelor nu au inițiat discuții privind o eventuală colaborare la guvernare.

Detalii din culisele redactării moțiunii

Colaborarea dintre PSD și AUR se referă, pentru moment, doar la redactarea textului moțiunii de cenzură. Marian Neacșu și Petrișor Peiu au fost desemnați să se ocupe de partea tehnică, astfel încât documentul să fie corect și să respecte toate procedurile parlamentare.

Marian Neacşu: „În urma mai multor discuții între conducerile partidelor noastre s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu (n. red. liderul senatorilor AUR) să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicitată în cursul acestei zile, de către președinții de partide. Așa cum cunoașteți, noi avem la ora 14.00 un BPN în care se va lua decizia finală.”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a confirmat colaborarea și a precizat că inițiativa este un demers comun pentru redactarea moțiunii, care ar urma să fie dezbătută în Parlament la începutul lunii mai. Scopul rămâne demiterea Guvernului Bolojan.

Ce urmează după acest pas

Cei doi politicieni au pus accent pe transparență, anunțând public că au început colaborarea tehnică. Deocamdată, partidele urmează să discute și să valideze această colaborare în structurile lor interne. Marian Neacșu a menționat că PSD avea programată o ședință a Biroului Politic Național în aceeași zi, la ora 14:00, unde urma să se ia o decizie finală privind moțiunea comună.

Semnale din interiorul partidelor

Chiar dacă partea tehnică a fost demarată, detaliile politice urmau să fie clarificate ulterior de către liderii celor două partide. Marian Neacșu a precizat că poziția politică va fi explicată în cursul zilei, direct de către președinții Marcel Ciolacu (PSD) și George Simion (AUR).

Petrişor Peiu: „Cele două partide vor avea ședințe în forurile de conducere și veți avea și reacții, și abordări, și explicații politice undeva în această după-amiază, deocamdată, în spiritul transparenței, noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie acea moțiune.”

Publicul și ceilalți politicieni așteptau clarificări suplimentare privind motivațiile și obiectivele acestei acțiuni comune. La momentul anunțului, singurul lucru cert era colaborarea tehnică pentru redactarea moțiunii. Motivele politice și viitorul colaborării urmau să fie detaliate de liderii partidelor.

Ce se poate întâmpla pe scena politică

O moțiune de cenzură comună între PSD și AUR reprezintă un moment important pentru politica românească. Deși cele două partide au avut adesea poziții diferite, colaborarea lor pentru această acțiune este o noutate.

Moțiunea de cenzură este principalul instrument prin care Parlamentul poate demite un Guvern. Pentru a fi adoptată, este necesar votul majorității deputaților și senatorilor. O inițiativă comună a două partide mari crește considerabil șansele de reușită.

Totuși, succesul depinde și de sprijinul altor partide sau al unor parlamentari independenți. Rămâne de văzut dacă PSD și AUR vor continua colaborarea și după depunerea moțiunii, mai ales dacă aceasta va trece.

Dacă moțiunea va fi adoptată, Guvernul Bolojan va fi demis, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern vor începe. Deocamdată, Neacșu și Peiu au exclus orice discuție despre o eventuală guvernare comună.

Inițierea unei moțiuni comune marchează un moment relevant în politica românească recentă. Aceasta arată că partidele pot colabora, chiar dacă au viziuni diferite, atunci când urmăresc același obiectiv. Evoluția situației va fi urmărită atent în perioada următoare, iar explicațiile liderilor vor fi esențiale pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă scena politică.

Toți ochii sunt acum îndreptați către liderii Marcel Ciolacu și George Simion, care urmează să clarifice motivele acestei colaborări și să contureze perspectivele pentru perioada care urmează.