Manevrele politice din România surprind Bruxelles-ul și pun la îndoială angajamentul socialiștilor europeni de a izola extrema dreaptă.

Socialiștii europeni au criticat ani la rând partidele de centru-dreapta pentru alianțele cu partide extremiste. Acum, se confruntă cu aceeași acuzație, după ce colegii lor din România au făcut o mișcare neașteptată.

O linie stabilită la Bruxelles, pusă la încercare în România

Partidul Social Democrat (PSD) din România a votat luni împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid catalogat drept de extremă dreaptă, pentru a demite guvernul de centru condus de premierul Ilie Bolojan, pe care îl susținuseră anterior.

Reacțiile de la Bruxelles nu au întârziat. Socialiștii europeni au fost luați prin surprindere, iar doi oficiali au declarat că nu știau despre planurile PSD.

Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European, a transmis că, dacă PSD va forma o coaliție cu AUR, va călca o linie roșie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste.

Această situație evidențiază diferențele dintre principiile de la Bruxelles și realitatea politică din România, unde partidele tradiționale întâmpină dificultăți în a guverna fără sprijinul formațiunilor de dreapta radicală.

Schimbări de forțe în Parlamentul European

Importanța acestei linii roșii crește, având în vedere că alegerile europene din 2024 au adus cea mai mare prezență a dreptei în Parlamentul European din istoria Uniunii Europene.

Grupul „Patrioții”, unde se regăsesc Marine Le Pen și Viktor Orbán, a devenit a treia forță politică. Pe locul următor se află grupul „Conservatorii și Reformiștii Europeni” (ECR), din care fac parte și AUR, partidul Giorgiei Meloni din Italia și PiS din Polonia.

În tot mai multe state europene, partidele populiste de dreapta câștigă teren, pe fondul crizei costului vieții și al presiunilor privind migrația. Conservatorii tradiționali colaborează din ce în ce mai des cu aceste formațiuni, așa cum se întâmplă în Olanda, Italia sau Suedia.

Patryk Jaki, copreședinte al ECR, a declarat că Este evident că forțele sale politice nu mai pot fi ignorate. Această influență crescândă pune presiune pe socialiști, mai ales că unii membri ai familiei lor politice aleg să colaboreze cu dreapta.

Alianțe neașteptate și reacții care se fac auzite

Nu este prima dată când apar astfel de alianțe. În 2025, social-democrații din Lituania au format o coaliție cu Nemuno Aušra („Zorii pe Neman”), un partid care dorește să adere la grupul „Patrioții”.

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) nu a criticat public această decizie, însă ulterior organizațiile neguvernamentale au avertizat că reformele propuse în domeniul mass-media ar putea afecta libertatea presei.

România, sub lupa instituțiilor europene

Dacă în Lituania reacțiile au fost limitate, situația din România atrage mult mai multă atenție, fiind o țară cu o pondere mai mare și cu un partid membru S&D care colaborează cu extrema dreaptă.

Alte grupuri politice cer explicații clare. Vula Tsetsi a subliniat că Partidul Socialiștilor Europeni și Grupul S&D trebuie să mențină presiunea asupra partidului membru din România pentru a-și păstra credibilitatea.

Terry Reintke, parlamentar german și lider al Verzilor, a declarat că progresiștii pierd atunci când puterea este predată extremei drepte; nimeni nu ar trebui să se lase tentat de putere dacă prețul este o coaliție cu inamicul democrației. Ea a subliniat că social-democrații au fost întotdeauna aliați puternici în lupta de lungă durată pentru cordonul sanitar.

Discuții tensionate în interiorul familiei socialiste

Socialiștii europeni au ales să nu critice public PSD. Iratxe García, președinta grupului S&D din Parlamentul European, a declarat: Îmi reafirm încrederea în Partidul Social-Democrat (român) și în angajamentul său de a colabora cu toate forțele pro-europene. Ea a subliniat că acest principiu este nenegociabil și se află în centrul politicii grupului.

García a menționat că Sorin Grindeanu, liderul PSD, a promis că nu va face un acord politic cu AUR. Ea a explicat că susținerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost rezultatul deciziei PSD de a ieși de la guvernare.

Mai mulți europarlamentari social-democrați au minimalizat importanța situației, afirmând că „cordonul sanitar” se aplică în special la nivel european, nu neapărat în politica națională. Ei au mai spus că apartenența AUR la grupul ECR, considerat mai moderat decât „Patrioții”, îl face un partener mai acceptabil.

Verzii și liberalii au criticat public orice apropiere de extrema dreaptă.

Manfred Weber, liderul PPE, a cerut: Toată lumea să se comporte responsabil .

. Siegfried Mureșan, europarlamentar PPE, a avertizat: Prin consolidarea AUR și prin validarea narațiunii și acțiunilor sale anti-establishment și anti-europene, peisajul politic românesc se va polariza între o tabără pro-reformă condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan și o tabără anti-europeană în jurul AUR, social-democrații jucând doar un rol marginal în peisajul politic românesc în anii următori, așa cum o fac deja în mai multe alte state membre ale UE .

. Valérie Hayer, lider Renew Europe, a spus: Este iresponsabil să te aliniezi cu cei care subminează democrația, care subminează România și care subminează Europa – cei care nu sunt aliniați cu valorile noastre, care pun la îndoială știința și care îl au pe Vladimir Putin ca aliat cel mai apropiat.

Următorii pași ai socialiștilor europeni, sub presiune

Presiunea asupra PES și S&D de a adopta o poziție clară va crește, mai ales dacă PSD va continua să colaboreze cu AUR. Rămâne de văzut dacă socialiștii europeni își vor respecta principiile sau vor accepta compromisuri pentru a-și păstra influența politică.

Deciziile din perioada următoare vor avea impact nu doar asupra politicii din România, ci și asupra credibilității socialiștilor europeni în fața alegătorilor. Mulți așteaptă o reacție clară și fermă din partea liderilor de la Bruxelles.

Într-un context european tot mai polarizat, fiecare mișcare contează. Modul în care familia social-democrată europeană va gestiona această provocare va fi urmărit cu mare atenție în întreaga Uniune Europeană.