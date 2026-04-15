Comisia pentru bugete a Parlamentului European a dat undă verde, miercuri, 15 aprilie, raportului eurodeputatului Siegfried Mureșan privind viitorul buget al Uniunii. Propunerea, adoptată cu o majoritate largă, vizează Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 și vine cu majorări substanțiale, în special pentru agricultură.

Buget majorat cu 10% și un salt pentru agricultori

Siegfried Mureșan a anunțat personal succesul din comisie. „Tocmai am votat, în comisia pentru Bugete, raportul pe care îl coordonez în numele Parlamentului European, privind Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene 2028 – 2034”, a transmis acesta.

Documentul este unul ambițios. propune o alocare totală de 1,79 trilioane de euro, cu 10% mai mare decât varianta inițială a Comisiei Europene. „Prin acest raport, solicităm o creștere de 47% a fondurilor pentru agricultură, comparativ cu propunerea inițială a Comisiei Europene. Includem fonduri dedicate pentru politica de coeziune, element care lipsea din propunerea inițială a Comisiei, din iulie 2025. Solicităm, per total, un buget cu 10% mai mare decât cel propus inițial de Comisia Europeană, până la suma totală de 1,79 trilioane de euro”, a explicat eurodeputatul.

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Apărare și coeziune, noile mize

Dar nu e vorba doar de bani mai mulți. Raportul negociat (și votat miercuri) încearcă să echilibreze noile provocări geopolitice cu politicile tradiționale ale Uniunii. V-ați fi gândit că se poate și așa, să crești fondurile pentru apărare fără să tai de la fermieri?

„Concret, susținem inițiativa de a crește fondurile pentru apărare și pentru consolidarea economiei. În fața provocărilor globale, aceste priorități ne fac mai puternici și mai uniți. În același timp, nu dorim să slăbim prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Prin aceste două politici sunt alocate majoritatea fondurilor europene care sprijină România și trebuie să rămână separate, pentru a asigura claritate și predictibilitate pentru beneficiari, nu comasate într-un singur fond, așa cum propunea Comisia”, a detaliat Mureșan. Mai mult, se susține revenirea la structura cu doi piloni pentru Politica Agricolă Comună: plăți directe și dezvoltare rurală.

De unde vin banii? O taxă pe giganții digitali

Iar întrebarea firească este: cine plătește pentru toate astea? Propunerea include un nou pachet de resurse proprii pentru a finanța suplimentările bugetare. Una dintre ideile vehiculate este o taxă aplicată marilor companii din sectorul digital.

„Soluţia este adoptarea unui nou pachet de resurse proprii, care să includă, de exemplu, o taxă pe tranzacţiile digitale ale marilor companii”, a afirmat Siegfried Mureşan. E drept că ideea nu e nouă, dar acum pare să prindă contur într-un document oficial al Parlamentului.

Ce urmează pentru raport

Următorul pas procedural este votul în plenul Parlamentului European. Acesta este programat pentru data de 29 aprilie.

Dacă va trece și de acest vot, documentul devine poziția oficială de negociere a Parlamentului. „Odată adoptat și de plen, acesta va deveni mandatul oficial pentru negocierile conduse de mine cu Comisia Europeană și Consiliul privind adoptarea viitorului Buget multianual al Uniunii Europene 2028-2034”, a încheiat Siegfried Mureșan.