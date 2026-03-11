Scandal cu vuvuzele în Parlament. Grindeanu amenință: Nu vor rămâne nepedepsiţi

Un scandal cu huiduieli și vuvuzele a izbucnit în plenul reunit al Parlamentului, în timpul dezbaterii privind prezența trupelor americane în România. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat dur și a promis sancțiuni aspre pentru parlamentarii opoziției, mergând până la tăierea indemnizațiilor.

Incidentele au avut loc miercuri, 11 martie, când parlamentarii au fost chemați să voteze decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) referitoare la solicitarea Statelor Unite de a desfășura temporar avioane și trupe pe teritoriul României. Potrivit Adevărul, tensiunile au fost provocate de parlamentari din partidele AUR și SOS, care au încercat să boicoteze ședința.

Ce a declanșat protestul din plen

Contextul votului este criza din Orientul Mijlociu, care se adaugă războiului prelungit din Ucraina. În timpul dezbaterilor, mai mulți parlamentari suveraniști au provocat scandal, folosind vuvuzele și huiduieli pentru a-și manifesta opoziția. Liderul AUR, George Simion, a acuzat PSD că grăbește votul fără consultări și a criticat decizia de a permite desfășurarea de trupe americane. Tensiunile au apărut și la Comisia de Apărare de la Camera Deputaților, de unde parlamentarii AUR și SOS au fost scoși din sală pe motiv că ședința era secretă.

Grindeanu anunță pedepse dure

Confruntat cu haosul din sală, Sorin Grindeanu a decis să oprească dezbaterile și să treacă direct la vot. El a avertizat că parlamentarii care au încălcat regulamentul vor suporta consecințe. „Atunci când lucrurile au degenerat, am oprit dezbaterile, am supus la vot oprirea acestor dezbateri şi am trecut la votul efectiv. Asta nu înseamnă că cei care au încălcat regulamentul vor rămâne nepedepsiţi, pentru că există în regulament diverse pedepse, pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizaţiei şi toate lucrurile pe care le ştiţi. Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu-şi au locul”, a menționat Grindeanu.

Argumentul securității naționale

Înainte ca discursul său să fie întrerupt de zgomote, Sorin Grindeanu a explicat în plen necesitatea aprobării solicitării americane. El a subliniat contextul geopolitic complicat, care impune o adaptare rapidă a strategiilor militare. „Ne aflăm într-un context de securitate națională fără precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul din Ucraina, aflat deja într-o fază prelungită. Acest cumul de tensiuni obligă UE și NATO să își adapteze rapid și realist abordările economice și militare”, a precizat șeful Camerei Deputaților. Acesta a adăugat că România, „ca stat membru al ambelor structuri, are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la asigurarea securității regionale, în special în zona de sud-est a Europei și la Marea Neagră”. Grindeanu a calificat aprobarea solicitării SUA drept un gest „firesc și necesar”, care demonstrează că România își respectă angajamentele asumate.

Sursa: Adevarul