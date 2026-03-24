Accesul partidului german pro-rus Alternativa pentru Germania (AfD) la documente confidențiale ale UE stârnește îngrijorări majore la Bruxelles. Trei diplomați UE și patru parlamentari germani avertizează că deliberări sensibile, inclusiv planuri de finanțare a Ucrainei cu active rusești înghețate, riscă să fie expuse direct Moscovei.

O gaură de securitate cât Putin

Suspiciunile privind scurgerile de informații dinspre AfD către Rusia sau China modelează deja modul în care se poartă discuțiile sensibile la nivel european. „Problema este că avem un partid, AfD, asupra căruia există suspiciuni justificate de scurgere de informații către China sau Rusia”, a declarat Anton Hofreiter, parlamentar al Verzilor și președintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

Un diplomat senior al UE a recunoscut că se iau măsuri sporite de precauție. „Luăm tot felul de precauții la Bruxelles pentru a proteja întâlnirile și informațiile sensibile”. Numai că, adaugă el, accesul pe care parlamentarii AfD îl au la materialele confidențiale „lasă o gaură gigantică, de mărimea lui Putin, în măsurile noastre de securitate”.

Iar teama este palpabilă. Un alt diplomat a confirmat că prudența este maximă. „Suntem cu toții atenți la partajarea informațiilor sensibile într-un format cu 27 de state membre UE. Fie din cauza lui [liderului ungar Viktor] Orbán, fie din cauza sistemului german… nu împărtășim liber toate informațiile așa cum ai face-o între cei mai apropiați confidenți într-un cadru cu 27 de state membre la masă. Acesta este factorul ungar și acesta este factorul AfD”.

Pe bune, cum poate un ambasador să fie sigur de ceva? Același diplomat a continuat, afirmând că un „ambasador nu poate garanta că orice lucru sensibil pe care îl spune în Coreper (formatul ambasadorilor UE) nu ajunge direct la ruși sau la chinezi”.

Discuțiile, deocamdată, sunt purtate pe la colțuri.

Aceste îngrijorări sunt exprimate „mai mult pe la dozatorul de apă”, a recunoscut același diplomat, adăugând că există multe discuții în marja întâlnirilor, în special între țările din nord-vestul Europei.

Sistemul EuDoX, o vulnerabilitate?

V-ați întrebat vreodată cum poate un partid cu legături atât de suspecte să aibă acces la mii de documente UE? Spre deosebire de alte parlamente naționale, toți parlamentarii și asistenții lor din Bundestag-ul german au acces la EuDoX. Aceasta este o bază de date care conține mii de fișiere UE, de la note informative pentru summituri ministeriale la rezumate ale unor întâlniri confidențiale între ambasadori.

Sistemul, care gestionează aproximativ 25.000 de documente pe an, a fost creat ca o garanție împotriva puterii executive necontrolate, o preocupare specială în Germania având în vedere trecutul său nazist. Documentele au cel mai scăzut nivel de clasificare, „restricționat”.

„În principiu, acest [acces] este absolut corect și necesar pentru a ne îndeplini sarcina… de a monitoriza guvernul federal, și cum o mare parte din aceasta are loc la nivelul UE, este, așa cum am spus, necesar”, a explicat Hofreiter. E drept că lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. Sven Hölscheidt, profesor de drept la Universitatea Liberă din Berlin, care a studiat baza de date, consideră că riscul e calculat: „Având în vedere că EuDoX este o platformă relativ deschisă cu 5.000 de utilizatori autorizați, nu conține nimic deosebit de sensibil. Guvernul federal știe exact ce introduce în ea”.

Nopți albe pentru securitatea Germaniei

Șapte parlamentari germani sau asistenții lor care folosesc baza de date sunt de altă părere și consideră accesul AfD un risc de securitate. Roland Theis, un parlamentar de rang înalt din partea conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, a fost tranșant.

„Apropierea aparentă a AfD de Putin, contactele dintre numeroși parlamentari AfD și ambasada Rusiei, călătoriile lor la Moscova, adoptarea narativelor de propagandă rusească și încercările lor deliberate de a obține informații legate de securitate prin interpelări parlamentare provoacă nopți albe tuturor celor cărora le pasă profund de securitatea țării”, a declarat Theis.

Politicienii de centru susțin că AfD expune informații de interes pentru serviciile secrete rusești. Printre acestea se numără informații guvernamentale despre apărarea locală cu drone, transporturile de arme occidentale către Ucraina și cunoștințele autorităților despre sabotajul rusesc și activitățile hibride din regiunea Mării Baltice.

AfD neagă totul, dar suspiciunile rămân

Confruntat cu aceste acuzații, partidul a oferit un răspuns scurt. „Nu comentăm acuzații nefondate”, a transmis un purtător de cuvânt al grupului parlamentar AfD.

Numai că aceste acuzații nu vin din senin. La sfârșitul anului trecut, parlamentarii partidului au fost acuzați pe scară largă că folosesc dreptul de a adresa întrebări parlamentare pentru a aduna informații pentru Kremlin, afirmații respinse de conducerea partidului. Mai mult, la începutul acestui an, un fost asistent al europarlamentarului AfD Maximilian Krah a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei.

„În general, privim cu mare îngrijorare modul în care AfD gestionează informațiile sensibile”, a spus Johannes Schraps, un parlamentar senior SPD, adăugând că această îngrijorare „provine dintr-un tipar mai larg”.

Ca răspuns la aceste riscuri, Schraps a menționat că administrația Bundestagului a luat câteva măsuri anul trecut, inclusiv refuzarea accesului unor membri ai personalului AfD în clădiri și la sistemele IT parlamentare.