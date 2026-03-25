Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că partidul este pregătit să facă remanieri în Guvern. Totul depinde de rezultatele unei autoevaluări interne care va viza performanța miniștrilor social-democrați, o declarație tranșantă făcută miercuri seară la România Tv.

Evaluare internă în PSD

La nivel intern, PSD va organiza o serie de întâlniri regionale. Acolo, miniștrii partidului vor fi invitați pentru ca, în cuvintele liderului PSD, „să spună ce au făcut”. Procesul nu va fi unul superficial, iar decizia finală nu va fi luată de o singură persoană. Iar Grindeanu a subliniat că procesul va fi unul colectiv, în care se va stabili unde este necesară o îmbunătățire.

„Şi vom decide cu toţii, împreună, unde e loc de mai bine”, a adăugat Grindeanu.

Remanierea, o opțiune clară

Întrebat direct dacă partidul este pregătit să facă și remanieri în cazul în care evaluarea arată că anumiți miniștri nu au performat, răspunsul liderului PSD a venit fără ezitare.

„clar că da”.

cine nu a livrat rezultate ar putea pleca acasă. Dar oare câți miniștri sunt cu adevărat vizați de această evaluare?

Săgeți către Bolojan și PNL

Dar declarațiile lui Grindeanu nu s-au oprit la problemele interne ale partidului. Liderul social-democrat a lansat și câteva ironii la adresa partenerilor de guvernare, în special către premierul Ilie Bolojan și unii lideri PNL. El a acuzat o apropiere a acestora de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), o mișcare care, e drept, a stârnit discuții în spațiul public.

„Am văzut bezelele pe care le-a trimis prim-ministrul către AUR”, a afirmat Grindeanu, ironic.

Nicio alianță cu AUR

În ciuda acestor tensiuni (reale sau doar de fațadă), Grindeanu a reafirmat poziția fermă a partidului său. El a exclus categoric o viitoare alianță cu AUR, ba chiar a menționat că PSD este dispus să treacă în opoziție dacă situația o va impune.

Mesajul transmis este unul de forță, sugerând că social-democrații nu se agață de putere cu orice preț. Liderul PSD a încheiat subliniind că actuala coaliție nu este singura formulă posibilă de guvernare.

„Există majoritate şi fără PSD”.