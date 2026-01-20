Studenții pun piciorul în prag. Acuză Guvernul de o totală lipsă de dialog și se tem de un nou val de austeritate, mai ales cu premierul Ilie Bolojan la conducerea interimară a Educației. Pe masă au o listă clară. 15 propuneri, de la burse pentru toți studenții cu situație materială precară, până la gratuitate completă pe calea ferată, scrie Adevărul.

Tensiunea a explodat. De ce? Organizațiile studențești nu au fost chemate la discuțiile pentru bugetul Educației pe 2026. Uniunea Studenților din România, citată de Adevărul, susține că Guvernul pare să ignore complet partenerii sociali. „Considerăm că, în ciuda tuturor comunicatelor de presă din ultimele zile, Guvernul refuză dialogul și ignoră cerințele tuturor actorilor relevanți din sistemul educațional”, acuză reprezentanții studenților.

Tăieri de 30% și teama de noi măsuri dure

Iar fricile lor par justificate. Ei amintesc de tăierile din 2025 față de 2024: bugetul pentru subvențiile de cazare și cămine a fost redus cu 27%, iar finanțarea de bază a universităților a picat cu un procent uriaș, 31,25%. Lovitura directă a fost însă scăderea fondului de burse.

Un semnal de alarmă? Prezența premierului Ilie Bolojan ca șef la Guvern și, interimar, la Educație. O dublă calitate care ridică mari semne de întrebare. „Ne indică faptul că există posibilitatea unor tăieri semnificative sau introducerea unor noi măsuri de austeritate, pe care niciun posibil candidat pentru ocuparea funcției de ministru nu dorește să și le asume”, se arată în comunicat.

Miza de 60 de milioane de euro: Burse sociale pentru toți, inclusiv la taxă

Capitolul burselor este, probabil, cel mai fierbinte punct. Studenții cer ca fondul de burse de stat să nu scadă sub nivelul din mai 2025 și, peste asta, să se adauge cele 60 de milioane de euro promise de Comisia Europeană. Doar că există o problemă. Banii europeni sunt blocați. Normele de aplicare lipsesc, iar fără ele universitățile nu pot atrage fondurile.

O cerință cheie, poate surprinzătoare pentru unii, vizează o nedreptate veche. Studenții vor ca bursa socială să fie acordată tuturor tinerilor eligibili, fie că sunt la buget, fie la taxă. Argumentul lor e direct: „studenții provenind din familii cu venituri reduse, care își plătesc studiile, sunt de două ori loviți, pentru că aceștia nu au avut, cel mai probabil, posibilitatea să-și susțină pregătirea suplimentară (meditațiile) astfel încât să reușească admiterea la buget”.

Pe lista de revendicări mai apar:

Acordarea burselor sociale pe tot parcursul anului, pentru a oferi predictibilitate.

Actualizarea anuală a cuantumului minim cu rata inflației.

Includerea zilelor de practică obligatorie în calculul burselor.

Adio bilet de 10%. Studenții vor gratuitate totală la tren

O altă cerere lovește direct în buzunarele a sute de mii de tineri. Acum, studenții plătesc 10% din biletul de tren între casă și facultate. Ei cer revenirea la gratuitate totală, un drept pe care l-au mai avut. Și nu e tot. Uniunea Studenților din România mai vrea și 24 de călătorii gratuite în fiecare an, cu trenul, pe orice rută din țară.

„Un sistem funcțional nu se construiește fără bani”

Tinerii vor și o reașezare a finanțării universităților. Ei cer actualizarea costului per student cu inflația și schimbarea indicatorilor pentru finanțările extra, mutând accentul de la cercetare (clasa C2) la echitate socială și infrastructură, precum mai multe locuri în cămine (clasa C4). Mesajul lor final e tranșant. „Dacă în ultimul an am vorbit de reformă și am primit austeritate, considerăm că în acest an trebuie să ne concentrăm într-adevăr pe reforma sistemului educațional. Pentru a fi expliciți, un sistem funcțional de învățământ nu poate fi construit fără bani.” Deja au cerut întâlniri cu premierul și miniștrii Finanțelor și Transporturilor. Vor să-și susțină cauza.