Noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj puternic în primul său interviu acordat presei române de la preluarea mandatului. România are potențialul de a revoluționa sectorul energetic regional, iar SUA este gata să investească masiv. Vorbim de angajamente de până la 4 miliarde de dolari pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR).

O revoluție energetică în regiune

Potențialul României este imens. Ambasadorul Darryl Nirenberg a declarat, luni, că țara noastră poate schimba complet harta energetică a Europei Centrale și de Est, reducând dependența de resursele rusești. Afirmația este una cât se poate de directă.

„La bază, România are potenţial să revoluţioneze domeniul energetic în Europa Centrală şi de Est, în ceea ce priveşte reducerea dependenţei de Rusia. Cum a spus preşedintele Trump, securitatea energetică înseamnă securitate naţională, iar energia este cheia dezvoltării economice. România are mai multe resurse pe care le exploatează, altele pe care le va exploata. Programul nuclear este promiţător şi suntem fericiţi că SUA contribuie cu tehnologie şi companii la refacerea reactoarelor de la Cernavodă”, a spus diplomatul.

Finanțare de 4 miliarde de dolari pentru SMR-uri

Iar când vine vorba de proiecte concrete, discuția se mută rapid la reactoarele modulare mici (SMR). Nirenberg a evocat acordul interguvernamental pentru dezvoltarea acestei tehnologii cu un sprijin american substanțial. V-ați gândit vreodată cum arată, în cifre, acest sprijin?

„Mă bucur să constat că deciziile iniţiale au fost luate şi sunt mândru să văd cum companiile americane furnizează tehnologia de ultimă generaţie. De notat că Eximbank şi Development Finance Corporation s-au angajat să investească până la 3 miliarde şi, respectiv, un miliard de dolari pentru proiectul SMR”, a precizat el. Hai sa vedem, ce înseamnă asta: două instituții americane cheie (Eximbank și DFC) pun pe masă angajamente totale de până la 4 miliarde de dolari pentru acest proiect strategic.

Sumele sunt colosale.

Prioritățile mandatului: afaceri și locuri de muncă

Dar planurile nu se opresc la energie. Diplomatul american a subliniat că una dintre prioritățile mandatului său este legată direct de oportunitățile economice și comerciale dintre cele două țări. E drept că potențialul este mare și în alte zone.

„Vreau să avansăm în ceea ce priveşte oportunităţile noastre economice şi comerciale inclusiv şi în special în domeniile energiei, mineralelor critice şi tehnologiei. Sunt angajat să promovez afacerile americane, pentru a crea locuri de muncă atât în SUA cât şi în România şi să consolidez legăturile noastre în beneficiul ambelor naţiuni”, a afirmat ambasadorul SUA la Bucureşti.